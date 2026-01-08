المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي العليمي ويواصل جولة إقليمية

قالت الأمم المتحدة إن مبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ يواصل جولة إقليمية، في حين استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الخميس غروندبرغ وبحث معه التطورات الأخيرة.

وقالت وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء إن العليمي اطلع من المبعوث الأممي على إحاطة بشأن نتائج اتصالاته الأخيرة، ومستجدات جهوده المنسقة مع المجتمع الدولي لإحياء مسار السلام في اليمن.

كما جرت مناقشة مستجدات الأوضاع المحلية، بما فيها التطورات الأخيرة التي شهدتها المحافظات الشرقية "في أعقاب التحركات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وإجراءاته التصعيدية، التي مثلت تهديدا مباشرا للسلم الأهلي، وجهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة"، وفق المصدر نفسه.

وأضافت "سبأ" أن العليمي أكد نجاح "عملية استلام المعسكرات" في محافظتي حضرموت والمهرة، وباقي المحافظات الجنوبية، بصورة سلمية ومنضبطة، وبالتنسيق مع السلطات المحلية، ودعم كامل من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أوضح في مؤتمر صحفي أمس، أن غروندبرغ يواصل انخراطه النشط مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية.

ووفق موقع الأمم المتحدة، أشار دوجاريك إلى أن غروندبرغ الذي اختتم زيارة إلى القاهرة انتقل إلى العاصمة السعودية الرياض لعقد مزيد من اللقاءات مع مسؤولين يمنيين وإقليميين رفيعي المستوى.

وبيّن أن تحركاته تركّز على خفض التوترات، ودعم جهود التهدئة الجارية، والحفاظ على مساحة للحوار، ودعم مسار سياسي يمكن أن يدفع الأطراف نحو تسوية تفاوضية.

وكان غروندبرغ قال، الثلاثاء الماضي، إنه التقى في القاهرة بوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وناقش معه آخر التطورات في اليمن، مجددا تأكيده أن الحل السياسي الشامل والجامع هو السبيل الوحيد لتحقيق تسوية مستدامة للنزاع في اليمن وضمان الأمن والاستقرار الإقليميين.

وشدد المبعوث الأممي على أهمية الدعم الإقليمي المتواصل والمنسَّق لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، حيث تحاول المنظمة الدولية تحقيق اختراق في جدار الأزمة والحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من عقد.

وتأتي التحركات الأممية في وقت تتسارع فيه التطورات الميدانية باليمن، حيث سيطرت القوات الحكومية على العاصمة المؤقتة عدن بعد أيام من إحكام قبضتها على حضرموت والمهرة عقب انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما تتزامن زيارة غروندبرغ إلى السعودية مع تحضيرات لعقد مؤتمر حوار للمكونات الجنوبية اليمنية، حيث وصل وفد المجلس الانتقالي أمس، في حين أعلن التحالف بقيادة السعودية هروب رئيس المجلس عيدروس الزبيدي من عدن إلى "أرض الصومال" وصولا إلى الإمارات.