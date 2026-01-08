إنفوغراف.. عمليات الهدم الإسرائيلية بالقدس الأوسع منذ 15 عاما

تفيد معطيات أممية بأن عام 2025 المنتهي شهد أوسع عمليات هدم للمنازل والمنشآت في مدينة القدس المحتلة منذ 15 عاما.

ويستدل من تحديثات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بأنه من الفترة بين الأول من يناير/كانون الثاني 2011 والأول من يناير/كانون الثاني الجاري هدم الاحتلال في شرقي القدس 2307 منشآت، نتج عنها تهجير 4659 فلسطينيا وتضرر 61 ألفا و963 آخرين.

وتركز عمليات الهدم في بلدات: جبل المكبر (388)، سلوان (317)، بيت حنينا (271)، العيسوية (199)، صور باهر (152)، والولجة (108) والطور (105) ثم باقي البلدات والأحياء بأعداد أقل.

ووفق توثيق المكتب الأممي كان عام 2025 الأعلى من بين الـ15 عاما الأخيرة، بواقع 257، يليه عام 2023 بواقع 229 عملية، ثم 2024 بواقع 219، ثم 2019 بـ212 عملية هدم.

ولا تشمل معطيات المكتب الأمم عددا من قرى غرب القدس التي يعتبرها الفلسطينيون تابعة للمدينة، لكنها أصبحت في خدماتها تعتمد على مدينة رام الله بعد إقامة الجدار الفاصل.

وحسب التصنيف، طال الهدم 823 مسكنا مأهولا، و431 مسكنا غير مأهول، و376 منشأة زراعية و442 منشأة تجارية.

وإجمالا جرت معظم عمليات الهدم بذريعة عدم الحصول على ترخيص بواقع 2269 منشأة، و38 كإجراء عقابي، والباقي بذرائع مختلفة.