الشلفي يكشف تفاصيل جديدة بشأن هروب الزبيدي إلى الإمارات

كشف مسؤول الملف اليمني في قناة الجزيرة أحمد الشلفي عن تفاصيل جديدة تخص هروب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي إلى الإمارات أمس الأربعاء.

ونقل الشلفي عن مصدر محلي أن أحد أصحاب المراكب أبلغه بأنه تلقى اتصالا من أعوان الزبيدي، وأنه التقاه ومن معه في ميناء عدن وانطلق بهم إلى إقليم أرض الصومال التابع لجمهورية الصومال الاتحادية.

وليس معروفا بعد أسماء من هربوا مع الزبيدي، لكنّ الشلفي قال إن الحديث يدور عن حامد لملس الذي أقالته الحكومة من منصبه كمحافظ لعدن، ومحسن الوالي الذي كان يدير قوات الحزام الأمني وتشكيلات عسكرية أخرى تابعة للانتقالي الجنوبي.

في المقابل، ذهب نحو 50 من أعضاء المجلس الانتقالي للعاصمة السعودية الرياض من أجل المشاركة في الحوار الجنوبي الجنوبي الذي يجري التحضير له، وفق الشلفي.

تفاصيل الهروب

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، هروب الزبيدي إلى إقليم أرض الصومال ومنه إلى العاصمة الصومالية مقديشو قبل أن يصل إلى الإمارات العربية المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن معلومات استخبارية أكدت هروب الزبيدي ليلا مع آخرين عبر البحر من ميناء عدن باتجاه "إقليم أرض الصومال".

وأضاف المتحدث أن الفارين قاموا بإغلاق نظام التعريف ووصلوا إلى ميناء "بربرة" ظهر أمس، وأن الزبيدي اتصل بضابط يُكنى أبو سعيد اتضح أنه اللواء عوض سعيد مصلح الأحبابي قائد العمليات المشتركة الإماراتية، وأبلغه بوصوله وكانت في انتظارهم طائرة أقلعت دون تحديد جهة المغادرة بعد أن أقلّتهم تحت إشراف ضباط إماراتيين.

ووفق المتحدث، فقد هبطت الطائرة في مطار "مقديشو" بعد ظهر أمس وانتظرت لمدة ساعة ثم غادرت باتجاه الخليج العربي مرورا ببحر العرب دون تحديد جهة الوصول، وتم إغلاق نظام التعريف فوق خليج عُمان، وإعادة تشغيله قبل الهبوط بعشر دقائق في مطار "الريف" العسكري في أبوظبي مساء أمس.