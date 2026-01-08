الإفراج عن وزير النفط السابق في النيجر بعد عام من الاعتقال

أعلنت أسرة وزير النفط السابق في النيجر، مامان مصطفى بركي، الإفراج عنه أمس الأول بعد نحو عام من الاعتقال دون أن تكشف السلطات عن أسباب توقيفه أو ظروف إطلاق سراحه.

وكان بركي قد اعتقل في 13 يناير/كانون الثاني 2025 من منزله في العاصمة نيامي، وظل محتجزا منذ ذلك الحين في ظل صمت رسمي كامل حول القضية. وأكد أحد أفراد أسرته خبر الإفراج مشترطا عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، كما أكد أحد معاوني الوزير السابق الخبر ذاته.

وعين بركي في أغسطس/آب 2023 وزيرا للطاقة والمعادن والنفط، بعد أسابيع من استيلاء الجيش على السلطة عبر انقلاب عسكري. وتولى خلال فترة وجيزة إدارة ملفات حساسة، أبرزها الخلاف الدبلوماسي مع دولة بنين بشأن تصدير النفط عبر ميناء سيمي-كبودجي، وهو خط حيوي يمتد لمسافة تقارب ألفي كيلومتر.

لكن الخلاف بين نيامي وكوتونو أدى إلى تعطيل شحنات النفط، وهو ما انعكس على اقتصاد البلدين اللذين يعتمدان على التعاون مع شركة النفط الوطنية الصينية. وتصاعدت التوترات بين الطرفين خلال العامين الماضيين، وبلغت ذروتها مؤخرا بطرد متبادل للدبلوماسيين.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات العسكرية في النيجر تعيين حمادو تيني وزيرا جديدا للنفط خلفا لسحابي عمرو، الذي كان قد خلف بركي عام 2024. وتأتي هذه التغييرات وسط استمرار التوترات الإقليمية والضغوط الاقتصادية المرتبطة بقطاع الطاقة.