استعداد إسباني لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الخميس استعداد بلاده لإرسال جنود ضمن قوات لحفظ السلام في فلسطين.

وقال سانشيز، خلال حفل تهنئة في مدريد لسفراء إسبانيا بمناسبة السنة الجديدة، إنه سيقترح على البرلمان، "عندما تسنح الفرصة"، نشر قوات حفظ سلام في فلسطين.

وأضاف: "عندما نتمكن أخيرا من تحديد كيفية المضي قدما في جهود التهدئة، وعلى المدى المتوسط، أو نأمل في وقت أقرب، الاعتراف بدولتي إسرائيل وفلسطين".

وتابع: "لن ننسى طبعا فلسطين وقطاع غزة.. ينبغي على إسبانيا أن تشارك بفعالية في إعادة بناء الأمل في فلسطين.. الوضع هناك لا يزال غير محتمل".

وأكد رئيس الوزراء الإسباني أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وآمنة هو الحل الأمثل "لتحقيق الاستقرار والتنمية والتقدّم في منطقة بالغة الأهمية لقارتنا وبلادنا، سواء من الناحية الجيوسياسية أو الجيوستراتيجية".

وتعتبر إسبانيا، التي اعترفت بدولة فلسطين عام 2024، من أشد الدول الأوروبية انتقادا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكان مسؤولون أميركيون قالوا إنه من المتوقع أن يعلن الرئيس دونالد ترامب، الأسبوع المقبل، إنشاء مجلس السلام بغزة والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق لإنهاء الحرب، وفق ما نقل موقع أكسيوس.

وأشار الموقع إلى أن ممثل مجلس السلام على الأرض سيكون المبعوثَ الأممي السابق إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتكب الاحتلال مئات الخروقات، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 420 فلسطينيا وإصابة نحو 1155 آخرين.