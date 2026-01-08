إصابة واعتقالات في مدن الضفة وإخطار هدم بالقدس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، حملة اقتحامات في مدن وبلدات بالضفة الغربية، مما أسفر عن إصابة فتى بالرصاص في نابلس، وتنفيذ سلسلة اعتقالات وإخطارات هدم طالت منازل ومنشآت زراعية، وصولا إلى استهداف قطاع التعليم في القدس المحتلة.

ففي نابلس شمالي الضفة، أصيب فتى فلسطيني (17 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي في البطن خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب المدينة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع "إصابة بالرصاص الحي بالبطن لفتى (17 عاما) خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة بيتا"، وإنه تم نقله إلى المستشفى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت بشكل متزامن بلدتي بيتا وأودلا المتجاورتين "وسط إطلاق لقنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت" باتجاه منازل المواطنين ومحيطها.

وفي بيت لحم جنوب الضفة، أخطرت سلطات الاحتلال بهدم منزل مكون من طابقين في بلدة الخضر، بدعوى البناء دون ترخيص.

مداهمات مستمرة

وفي قلقيلية شمالي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال مساء الأربعاء الشاب ثائر أبو خضر، بعد اقتحامها المدينة من مدخلها الشمالي.

وأوضحت مصادر محلية لوكالة "وفا" أن قوات الاحتلال انتشرت في المنطقة الشمالية، ودهمت أرضا زراعية واعتقلت الشاب من مكان وجوده فيها.

وفي السياق ذاته جنوب الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة واد النار (الينابيع) في بلدة الظاهرية، واحتجزت عددا من المواطنين والمزارعين وأصحاب البساتين في أثناء عملهم على تأهيل بعض ينابيع المياه الخاصة، "وكبلت أيديهم ونكلت بهم، وتركتهم لساعات طويلة جالسين على الأرض"، قبل أن تستولي على شاحنة وحفار في المنطقة، وفق ما نقلته "وفا" عن مصادر محلية.

استهداف التعليم بالقدس

وفي القدس المحتلة، أخطرت بلدية الاحتلال بهدم جزء من مبنى تابع لمدرسة ورياض الأقصى فرع "المئذنة الحمراء" في حارة السعدية بالبلدة القديمة.

إعلان

وقالت محافظة القدس -في بيان- إن بلدية الاحتلال أمهلت إدارة المدرسة أسبوعا واحدا لهدم الجزء العلوي من المبنى، الذي تبلغ مساحته 35 مترا مربعا، مهددة بتنفيذ الهدم عبر طواقمها في حال عدم الإقدام على "الهدم الذاتي" خلال المهلة المحددة.

وتأتي هذه التطورات في الضفة الغربية والقدس الشرقية بموازاة تصاعد العدوان الإسرائيلي والممارسات الاستيطانية، حيث أسفرت الاعتداءات العسكرية وأعمال العنف التي ينفذها الجيش والمستوطنون عن استشهاد 1105 فلسطينيين وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا في مختلف المناطق، وفق معطيات رسمية.