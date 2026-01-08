آلاف النازحين يحتمون بالمساجد والكنائس مع تصاعد وتيرة الاشتباكات في حلب

يتواصل خروج العائلات من حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب وذلك مع اقتراب الموعد الذي حدده الجيش السوري لاستهداف مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في المدينة.

وتفاقمت حدة الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجانبين بعد هدوء استمر ساعات حسب ما نقله مراسل الجزيرة من حلب صهيب الخلف.

واتهم محافظ مدينة حلب قوات قسد بمنع المدنيين من مغادرة مناطق الاشتباكات واستخدامهم كدروع بشرية، في حين أعلن الجيش السوري فرض حظر التجوال من 1:30 ظهرا وحتى إشعار آخر في الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بحلب.

كما ناشد الجيش المدنيين الابتعاد عن مناطق انتشار مسلحي قسد، وقال للجزيرة إنه بصدد استهداف مواقع هذه القوات بشكل مكثف.

عملية مرتقبة

وتوقع الخبير الأمني والإستراتيجي عصمت العبسي أن يبدأ الجيش السوري استهدافا مكثفا لمواقع قسد بحيث يُخرجها سريعا من الحيين حتى لا يُضطر للقيام بتوغل بري قد يكون أطول وقتا وأكثر كلفة.

في المقابل، اتهم الكاتب الصحفي أكرم بركات، الحكومة بالعمل على إنهاء اتفاق 1 أبريل/نيسان 2025 الموقع بينها وبين قسد، و"إخضاع الحيين لإرادتها، بدعم عسكري تركي".

وفي مقابلة مع الجزيرة، نفى بركات الحديث عن استخدام قسد للمدنيين كدروع بشرية، وقال إن "فصائل تابعة للحكومة المؤقتة هي التي بادرت بالهجوم على قوى الأمن الداخلي بالأشرفية والشيخ مقصود الخاليين تماما من أي تواجد عسكري لقسد"، وفق قوله.

فتح المساجد والكنائس

وتعمل الحكومة على نقل العائلات الخارجة من الأشرفية والشيخ مقصود إلى مراكز إيواء أو إلى أي مناطق يرغبون في الذهاب إليها، حسب ما أكده الخلف.

ومع تزايد احتمالات التصعيد، بدأت مساجد المدينة وكنائسها تفتح أبوابها أمام النازحين الذين تجاوز عددهم الـ46 ألفا، وفق ما نقله مراسل الجزيرة في المدينة عمرو حلبي.

وانتهت المهلة التي حددتها الحكومة السورية لمغادرة المدينة قبل أن تبدأ هجوما على مراكز تمركز قسد، لكنّ عمليات النزوح لا تزال متواصلة رغم خطورة الأوضاع على الأرض.

ونقل حلبي صورا لنازحين وصلوا إلى مركز إيواء بمجسد الإيمان في حي حلب الجديدة حيث جرى توزيع الأغطية والطعام والأدوية عليهم.

وتواصل المساجد والكنائس فتح أبوابها للنازحين الذين يواصلون التدفق من الأشرفية والشيخ مقصود والمناطق المتاخمة لهما، بعدما دخلت المدينة كلها حالة حرب، حسب حلبي.

وتحدث بعض النازحين عن إطلاق قسد رصاص القناصة عليهم ومحاولة منعهم من مغادرة الشيخ مقصود، وقالوا إنها سمحت لهم بالخروج بسبب تزايد الأعداد.