تتزايد نداءات سكان قطاع غزة بتوفير أساسيات الحياة بشكل عاجل، في ظل اشتداد البرد القارس والأوضاع الإنسانية بالغة الصعوبة.

وخلال جولة لقناة الجزيرة مباشر داخل أحد مخيمات النزوح، وجه الطفل عيسى رسالة مؤثرة بالدموع معبرا ببراءة عن ألمه من شدة البرد وقلة الملابس.

وقال عيسى: "والله نفسنا في كل شي، في أي شيء".

وبينما كان يغالب دموعه، تحدث عيسى عن "أحلامه" التي تراوحت بين الملابس وخيمة مناسبة إلى العودة إلى مقاعد الدراسة مرة أخرى حتى يستطيع أن يقرأ ويكتب وأن يلتقي بأصدقائه مرة أخرى.

وقال عيسى إنه لا توجد أي خيمة تحمي من البرد، متابعا: "والله ما أنا عارف إيش بدي أحكي".

البكاء لم يقتصر على عيسى، ولكنه بدأ من جده، الذي اشتكى من صعوبة الأوضاع جراء ما فعله الاحتلال. وقال إن الاحتلال لم يترك أي شيء "لا دار ولا أرض ولا خلانا أي حاجة في الدنيا".

وأشار إلى عدد من الأطفال تجمعوا بقربه موضحا أنهم أحفاده وأن أهلهم شُردوا بسبب الحرب.

ولم يتمالك الجد دموعه وهو يروي للجزيرة مباشر معاناته والصعوبات التي يواجهها في توفير الملابس المناسبة لنفسه ولأطفاله وأحفاده، وكذلك محاولاته لإصلاح الخيمة التي انهارت فوق رؤوسهم بسبب الرياح العاصفة.

وقال إنه يبكي من القهر والعجز عن توفير أبسط متطلبات الحياة لأحفاده، داعيا إلى تقديم المساعدات للنازحين في قطاع غزة بشكل عاجل لتخفيف معاناتهم.