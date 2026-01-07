مقتل شرطي واعتقال شبكة ضالعة بـ"أعمال الشغب" في إيران

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" مقتل أحد ضباط الشرطة في اشتباك مسلح مع "مثيري الشغب" في مدينة ملكشاهي التابعة لمحافظة إيلام غربي إيران.

وحسب الوكالة، أُصيب 3 آخرون من كوادر الشرطة أثناء الاشتباك المسلح، وجرى نقلهم إلى المراكز الطبية للعلاج.

وفي إطار متصل، أفادت "إرنا" أن الأمن الإيراني ألقى القبض على 10 عناصر من شبكة مناهضة للأمن، بالإضافة إلى مرتبطين بقناة ما تسمى بـ"كشف وقنص المرتزقة" على تطبيق تليغرام، في محافظة مازندران شمال إيران.

وقالت الوكالة إن القناة التي تنشط في التحريض على الفتنة والاستيلاء على الأراضي وتحويل الأموال إلى الخارج، يقودها "شخص مقيم في الخارج وفارّ من وجه العدالة في إيران".

وحثّ رئيس القناة متابعيه على المشاركة في أعمال شغب وحرق أماكن عامة ومكاتب حكومية ومراكز عسكرية وأمنية، وكتابة شعارات، وغير ذلك، وفق "إرنا".

السلطات تتوعد "مثيري الشغب"

وتشهد إيران منذ 10 أيام احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتدني سعر العملة، حيث أغلق أصحاب المتاجر في السوق الكبير بطهران باليوم الأول محالهم، ثم امتدت رقعة الاحتجاج إلى 25 محافظة على الأقل من أصل 31، وارتفع سقف هتافات المحتجين ليشمل مطالب سياسية.

وأسفرت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن عن مقتل 12 شخصا بينهم عناصر أمن، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتوعدت السلطات الإيرانية الاثنين، من وصفتهم بـ"عناصر الشغب"، مع تواصل المظاهرات في البلاد، وشددت على أنها لن تتساهل مع أي منهم.

وكرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بالتدخل في حال قُتل مزيد من المتظاهرين المدنيين في إيران، وقال "نحن نراقب الوضع من كثب، إذا بدؤوا بقتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدا من الولايات المتحدة".

وكان عدد من المسؤولين الإيرانيين استنكروا تهديد ترامب، ووصفوه بأنه رسالة غير مسؤولة وخطيرة، متوعدين الرئيس الأميركي بالرد في حال انتهاك سيادة إيران.

وغداة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- تضامن بلاده "مع تطلعات الشعب الإيراني للحرية"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاثنين "النظام الصهيوني مصمّم على استغلال أي فرصة لبث الفرقة وتقويض وحدتنا الوطنية".