مغردون يتساءلون عن القانون الدولي بعد تهديد واشنطن لوزير داخلية فنزويلا

لم تكتف الولايات المتحدة باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو واقتياده إلى محاكمها لمحاسبته على ما تنسبه له من تهم، بل لوّحت لوزير داخلية فنزويلا ديوسدادو كابيلو بأن يلتزم بما حددته له، وإلا فسيكون مصيره نفس مصير رئيسه.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن الإدارة الأميركية وضعت وزير الداخلية الفنزويلي في صدارة حساباتها باعتباره شخصية محورية لا يمكن تجاوزها خلال المرحلة الحالية.

وتعتبر واشنطن كابيلو من بين القلة الموالين لمادورو، والقادرين على الحفاظ على الحد الأدنى من النظام، ولكنها تشترطُ أن يساعد الرئيسةَ المؤقتة ديلسي رودريغيز على تلبية المطالب الأميركية وعدم تعطيل المسار الانتقالي، وإلا سيواجه نفس مصير مادورو، وربما يعرض حياتَه للخطر.

ويُعرف كابيلو -وفق مصادر رويترز- بخطابه المتشدد ورفضه لأي تنازل يمكن أن يُضعف قبضة السلطة، وهو من أشد الموالين لحكومة مادورو ويُبدي عداء صريحا للولايات المتحدة، التي تتهمه بالضلوع في شبكات الاتجار بالمخدرات.

ويمتلك كابيلو نفوذا مباشرا على جماعات مسلحة تسمى بـ"الكوليك تيفوس"، وهي مليشيات نشأت أواخر التسعينيات بعد وصول الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز إلى الحكم، هدفها المعلن دعم الثورة البوليفارية.

واستنادا لرويترز التي نقلت عن مصدر أميركي، فإن واشنطن تضع في حساباتها أن أي استهداف مباشر لكابيلو قد يدفع الـ"الكوليك تيفوس" إلى النزول للشارع، وهو ما ينذر بفوضى أمنية واسعة تحاول واشنطن تفاديها.

ولاقى الاهتمام الأميركي بوزير الداخلية الفنزويلي تفاعلا على منصات التواصل الاجتماعي. وقد رصدت حلقة (2026/1/7) من برنامج "شبكات" بعض التعليقات.

