مستوطنون يقتحمون الأقصى وهدم منشآت فلسطينية بالقدس

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين الأربعاء، المسجد الأقصى، في وقت جدد فيه الاحتلال إبعاد مقدسي عنه، على وقع استمرار عمليات الهدم والإخطار بالهدم.

وقالت محافظة القدس الفلسطينية -في بيان- إن 332 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على فترتين، بينهم 282 خلال فترة الاقتحامات الصباحية والباقي في الفترة المسائية، في حين بلغ عدد السيّاح الذين دخلوا إلى المسجد عبر بوابة السياحة التابعة لسلطات الاحتلال 463 سائحا.

في المقابل، ذكر مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي أن سلطات الاحتلال سلمت الأكاديمي المقدسي جمال عمرو، المختص في شؤون القدس والأقصى، قرارا بالإبعاد عن المسجد لمدة 6 أشهر، وذلك بعد تسلمه الأسبوع الماضي قرار بالإبعاد لمدة أسبوع.

كما أجّلت محكمة إسرائيلية محاكمة المرابطتين المقدسيتين عايدة الصيداوي وهنادي الحلواني إلى 14 يناير/كانون الثاني الجاري، إذ تحاكمان بتهمة "اختراق قرار إداري يمنعهما من دخول المسجد الأقصى المبارك وعرقلة عمل الشرطة، والاعتداء على مستوطنين".

على صعيد عمليات الهدم، قالت محافظة القدس إن آليات إسرائيلية هدمت مزرعة فلسطينية ببلدة عناتا شرقي القدس بحجة البناء "بدون ترخيص"، وهو إجراء من شبه المستحيل الحصول عليه بالقدس وفق منظمات أممية.

وأضافت أن الهدم شمل أيضا مصنعا للحديد عند مدخل البلدة، موضحة أنه من المنشآت الصناعية المتقدمة وأُقيم بكلفة تقدر بملايين الشواكل (الدولار يساوي 3.2 شواكل)، ويشكّل مصدر رزق لعدد من العائلات.

وأضافت المحافظة أن سلطات الاحتلال أخطرت مواطنا مقدسيا بوجوب استكمال هدم منزله بنفسه قسرا في بلدة الولجة جنوب مدينة القدس، إذا أراد تفادي دفع تكاليف مالية باهظة في حال قامت آليات الاحتلال بهدم المنزل بدلا عنه.

وداخل البلدة القديمة من القدس، قالت المحافظة إن سلطات الاحتلال علّقت "قرار هدم إداريا لجزء من مدرسة ورياض الأقصى فرع المئذنة الحمراء في حارة السعدية في البلدة القديمة من القدس".

وأوضحت أن بلدية الاحتلال أمهلت إدارة المدرسة أسبوعا لهدم الجزء العلوي البالغة مساحته 35 مترا مربعا، وفي حال عدم التنفيذ ستقوم طواقم البلدية بذلك.

ووفقا لمعطيات محافظة القدس للسنوات الخمس الأخيرة، فقد نُفذت 1732 عملية هدم وتجريف شملت منازل ومباني تجارية وزراعية ومرافق عامة، إضافة إلى 1439 إخطار هدم ووقف بناء ومصادرة واستيلاء على أراض.