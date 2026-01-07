"العمالقة" تسيطر على مواقع إستراتيجية بعدن مع تقدم القوات الحكومية

أفاد مراسل الجزيرة في عدن بسيطرة قوات العمالقة على مواقع إستراتيجية في المدينة، شملت قصر معاشيق الرئاسي والبنك المركزي، وذلك بعد انسحاب قوات تابعة للمجلس الانتقالي من عدة نقاط تفتيش.

وقال المراسل إن قوات العمالقة تحاول السيطرة على مدينة عدن بشكل عام بعد أن تركت القوات التابعة للمجلس الانتقالي بعض مواقعها ونقاط التفتيش.

وأضاف أن قوات العمالقة استلمت قصر معاشيق الرئاسي، وأمنت البنك المركزي في عدن بالتعاون مع وحدات من حراسة المنشآت بالمدينة.

وبخصوص أماكن انتشار قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، قال المراسل إن بعض هذه القوات ما زالت في معسكراتها، لكن لا وجود لها على الحواجز والنقاط الأمنية التي كانت تديرها.

وفي السياق، قالت وسائل إعلام سعودية إن قوات درع الوطن التابعة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني تتوجه نحو مدينة عدن جنوبي اليمن.

وقال التلفزيون السعودي الرسمي إن قوات الحكومة اليمنية تتقدم نحو مدينة عدن جنوبي اليمن.

كما ونقلت صحيفة "4 مايو" عن مصدر أمني قوله إن عملية الانتشار ما زالت مستمرة، لإسناد الأجهزة الأمنية وفق تنسيق أمني منظم مع الجهات المعنية، بما يضمن استتباب الأمن وحماية المنشآت السيادية والحيوية في العاصمة عدن.

وتأتي الخطوة بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت سابق صباح اليوم، أن عيدروس الزبيدي وزع أسلحة وذخائر على عشرات العناصر في المدينة، بُغية زعزعة الأمن فيها خلال الساعات القادمة.

وفي حين يصر الانتقالي الجنوبي على أن عيدروس الزبيدي موجود في عدن لممارسة مهامه، تشير المعطيات الميدانية وتسارع الأحداث إلى إمكانية مغادرته المدينة، في ظل وصول تعزيزات من قوات درع الوطن، لضمان استقرار العاصمة المؤقتة ومنع انزلاقها نحو الفوضى.