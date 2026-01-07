قتيل ومصابون في مظاهرة للحريديم بالقدس

قُتل متظاهر من اليهود الحريديم مساء الثلاثاء وأُصيب 3 آخرون في حادث دهس خلال مظاهرة للحريديم بمدينة القدس رفضا للتجنيد، وفق إعلام إسرائيلي.

وأفادت القناة الـ12 العبرية وصحيفة يسرائيل هيوم الخاصة، بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين دهستهم حافلة خلال مظاهرة بالقدس، وذكرت القناة أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على السائق، مشيرة إلى أن الحديث لا يدور عن هجوم، بل حادث عرضي.

ويُظهر مقطع فيديو الحادث حافلة ​وهي تصدم مباشرة حشدا من المحتجين في المظاهرة التي شارك فيها الآلاف، وقالت ⁠خدمات الطوارئ الإسرائيلية إن الفتى البالغ من العمر 18 عاما، الذي دُهس أسفل الحافلة، توفي في مكان الحادث.

وكان المتظاهرون الحريديم أغلقوا طرقا بالقدس مساء الثلاثاء ضمن مظاهرة واسعة شارك فيها عشرات الآلاف رفضا للتجنيد، وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الوقفة الاحتجاجية دعا إليها عدد من الحاخامات من بينهم موشيه تسيداكا، رئيس مدرسة بورات يوسف الدينية، وأحد أبرز الأصوات المعارضة للتجنيد.

وفي مقطع فيديو نُشر الاثنين، دعا الحاخام تسيداكا إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، قائلا إن المشاركة فيها واجب عظيم وفريضة، وأعرب عن أمله بأن تُسهم المسيرة في إلغاء قرار التجنيد الإجباري.

ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/حزيران 2024 بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

وتأتي هذه التطورات مع استمرار مناقشة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست مشروع قانون التجنيد الذي طرحه رئيس اللجنة بوعز بيسموت من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وينص مشروع القانون على إمكانية منح طلاب المعاهد الدينية (يشيفا) المتفرغين للدراسة، الذين لا يمارسون أي مهنة أخرى، تأجيلات سنوية من التجنيد، كما أنه حذف بنودًا عديدة من نسخة سابقة كانت تهدف إلى ضمان التزام المسجلين في دراسة المعاهد الدينية بالدراسة الفعلية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتهدد الأحزاب الحريديم بعدم دعم الموازنة العامة للدولة في حال عدم إقرار قانون الإعفاء من التجنيد، وسبق أن هدد حزبا شاس ويهدوت هتوراه بإسقاط الحكومة حال عدم تمرير قانون التجنيد، مما قد يؤدي لانتخابات مبكرة، بينما تنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/تشرين الأول 2026.

ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.