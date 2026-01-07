عطاءات لبناء 3401 وحدة استيطانية بمنطقة "إي1" شرقي القدس

أفادت هيئة حكومية فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن سلطات الاحتلال طرحت عطاءات لبناء 3401 وحدة استيطانية في منطقة "إي1" شرقي مدينة القدس المحتلة، محذرة من نسف متعمد لحل الدولتين.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، في بيان إن "سلطة أراضي إسرائيل" طرحت عطاءً كبيرًا لبناء 3401 وحدة استيطانية في منطقة "إي1" شرق القدس المحتلة.

وأضاف أن الخطوة تشكّل "تطورا بالغ الخطورة في تداعيات تسارع الاعتداء على الأراضي الفلسطينية من خلال مخططات الاستيطان الاستعماري".

وأضاف أن انتقال سلطات الاحتلال العملي من مرحلة التخطيط والمصادقة إلى المرحلة التنفيذية فيما يخص هذا المخطط "هو أحد أخطر المخططات الاستعمارية التي جرى تجميدها شكليا على مدار ثلاثة عقود".

وأوضح أن العطاء يأتي استكمالا لمخطط إي1 الذي تمت المصادقة عليه في أغسطس/آب عام 2025 بعد تأجيل دام نحو 30 عاما بسبب الضغوط الدولية.

ومشروع "إي 1" (E1) مخطط إسرائيلي يقع بين مستوطنتي معاليه أدوميم وبسجات زئيف في مناطق "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويمتد على شرقي القدس مساحة نحو 12 كيلومترا مربعا بين بلدات عناتا والعيساوية والزعيم والعيزرية وأبو ديس.

وذكر شعبان أن الشروع في طرح العطاءات يعني عمليا فصل القدس عن محيطها الفلسطيني بشكل كامل، وربط مستعمرة معاليه أدوميم (شرق) بالمدينة، في إطار مشروع "القدس الكبرى"، بما يقوّض أي إمكانية واقعية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.

ولفت المسؤول الفلسطيني إلى أن عام 2025 شهد تصاعدا غير مسبوق في وتيرة العطاءات الاستعمارية، حيث طرحت سلطات الاحتلال ما مجموعه 10 آلاف و98 وحدة استيطانية، كان النصيب الأكبر منها لصالح مستوطنة معاليه أدوميم بأكثر من 7 آلاف وحدة، والباقي في مستوطنة إفرات على أراضي محافظة بيت لحم، و700 وحدة في مستعمرة أرئيل على أراضي محافظة سلفيت.

إعلان

وشدد شعبان على أن طرح هذه العطاءات لا يمكن فصله عن السياق السياسي العام لحكومة الاحتلال، التي تمضي قدما في فرض وقائع استيطانية دائمة عبر أدوات التخطيط والبناء والتشريع، وتحويل الاستيطان الاستعماري من سياسة زاحفة إلى مشروع ضم فعلي معلن، يتم تنفيذه تحت غطاء قانوني وإداري.

وحذّر شعبان من أن ما يجري في منطقة إي1 "يمثل نقطة تحول خطيرة في المشهد الاستعماري الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي إلى تجاوز بيانات القلق اللفظية، واتخاذ خطوات عملية لوقف إجراءات دولة الاحتلال، التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتقوّض بشكل مباشر فرص السلام والاستقرار في المنطقة".

والأحد، أفادت معطيات الهيئة بأن الجهات المختصة الإسرائيلية ناقشت 107 مخططات هيكلية استيطانية بمحافظة القدس المحتلة خلال 2025، كان أخطرها مخطط "إي1".

وذكرت -في تقرير سنوي يرصد انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس خلال العام الماضي- أن "اللجان التخطيطية" لسلطات الاحتلال درست 107 مخططات هيكلية، 41 مخططا خارج حدود بلدية الاحتلال و66 في مستوطنات داخل الحدود التي رسمتها البلدية لمدينة القدس.

وتلك المخططات جزء من 265 مخططا هيكليا درستها تلك الجهات في عموم الضفة الغربية، لغرض بناء ما مجموعه 34 ألفا و979 وحدة استيطانية على مساحة 33 ألفا و448 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع)، وفق التقرير.