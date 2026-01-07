عاجل.. مصابون في غارة إسرائيلية على منزل خارج مناطق انتشار جيش الاحتلال بحي التفاح شرقي مدينة غزة

مراسلة الجزيرة: مصابون في غارة إسرائيلية على منزل خارج مناطق انتشار جيش الاحتلال بحي التفاح شرقي مدينة غزة

الجيش الإسرائيلي: مسلحون من حماس أطلقوا النار في وقت سابق اليوم على منطقة تتمركز فيها قواتنا شمال قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي: ردا على إطلاق نار على قواتنا هاجمت قياديا بارزا في حماس كان يخطط لشن هجمات ضدنا شمال غزة.

