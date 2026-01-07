تطورات متلاحقة في عدن.. إقالة المحافظ وحظر التجول وانسحاب قوات الانتقالي

أكد مصدر حكومي يمني للجزيرة انسحاب قوات المجلس الانتقالي من جميع مديريات محافظة عدن، في حين سيطرت ألوية العمالقة على المطار الدولي عصر اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر الحكومي أن قوات العاصفة والحماية الرئاسية التابعة لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي انسحبت من مديريات عدن.

وقال نائب مدير الأمن في عدن إن الأوضاع الأمنية في المدينة مستقرة بسبب التنسيق بين إدارة الأمن وقوات ألوية العمالقة والحزام الأمني.

وأضاف أن التنسيق أسهم في إحباط أي مخططات تهدف إلى زعزعة الأمن أو جر المدينة نحو الفوضى.

"العمالقة" تؤمن المدينة

وفي وقت سابق، قالت مصادر في مطار عدن للجزيرة إن قوات من ألوية العمالقة تمكنت عصر اليوم الأربعاء من تأمين المطار بتنسيق مع قوات الأمن والحزام.

وأوضحت المصادر أن "الأمور في المطار تجري بشكل طبيعي والرحلات تسير كما هو مقرر لها".

وقال مصدر حكومي يمني للجزيرة إن "قوات العمالقة تسلمت مطار عدن والمجمع القضائي من قوات المجلس الانتقالي".

ونقل مراسل الجزيرة نت ياسر حسن عن مصادر ميدانية بأن قوات العمالقة أصبحت تسيطر على عدد من المواقع الإستراتيجية في العاصمة عدن، أبرزها قصر معاشيق الرئاسي ومبنى البنك المركزي، وذلك عقب انسحاب قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من عدة نقاط تفتيش ومواقع داخل المدينة.

وبحسب المصادر، تحاول قوات العمالقة فرض السيطرة الأمنية على عموم مدينة عدن، في ظل تأكيدات بانسحاب القوات التابعة للمجلس الانتقالي من جميع مواقعها ونقاط التفتيش داخل المدينة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر عسكرية بوصول قوات درع الوطن إلى مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، في طريقها إلى العاصمة عدن، ضمن تحركات عسكرية وُصفت بأنها جزء من ترتيبات أمنية أوسع تشهدها المحافظات الجنوبية.

كما أكدت مصادر حكومية في قوات درع الوطن بقيادة بشير المضربي أن وحدات من القوات أصبحت قريبة من محافظة أبين -البوابة الشرقية لعدن- وتواصل تحركها باتجاه العاصمة المؤقتة عدن، وسط حالة ترقب شعبي لما ستؤول إليه هذه التحركات.

إعلان

وفي تطور لاحق، نقلت وكالة الأنباء اليمنية أن مجلس القيادة الرئاسي قرر إعفاء وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس من منصبه وإحالته للتحقيق.

وبموجب القرار، عين المجلس عبد الرحمن اليافعي وزيرا للدولة ومحافظا جديدا لمحافظة عدن.

ونقلت الوكالة أن عمليات القوات الأمنية تفرض حظرا للتجوال في عدن الليلة من الساعة 9 مساء حتى 6 من صباح الغد.

إقالة الزبيدي

يأتي ذلك بعد ساعات من إصدار رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي قرارا بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من المجلس، وقرر العليمي إحالة الزبيدي إلى النائب العام للتحقيق.

وأوضح قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن إحالة الزبيدي إلى النائب العام جاءت بتهم تتضمن الخيانة العظمى، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة للزبيدي تتضمن الإضرار بالمركز السياسي والعسكري للجمهورية.

وأوضحت الوكالة اليمنية أن الاتهامات الموجهة للزبيدي تتضمن تشكيل عصابة مسلحة وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، كما تتضمن قتل ضباط وجنود بالقوات المسلحة وتخريب مواقع عسكرية.

في الجانب السياسي، قال محمد الغيثي، المسؤول البارز في المجلس ⁠الانتقالي الجنوبي ​اليمني إنه ‍وصل برفقة وفد إلى السعودية للمشاركة في المحادثات لحل الأزمة في اليمن.

وكتب ‌الغيثي في ​​منشور على منصة إكس "وصلت بمعية الزملاء من عدن ‌إلى مدينة الرياض ‌وفي أجواء ⁠إيجابية ستبدأ سلسلة لقاءات للتهيئة لحوار جنوبي جنوبي ‌برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي -الساعي لانفصال جنوب اليمن عن شماله- أعرب في وقت سابق صباح اليوم عن قلقه البالغ إزاء تعذر التواصل مع وفد المجلس الموجود في الرياض. وطالب السلطات السعودية بضمان سلامة وفده.