البيت الأبيض: ترامب ومستشاروه يناقشون ضم غرينلاند والجيش خيار مطروح

قال البيت الأبيض الثلاثاء إن الرئيس الأميركي دونالد ⁠ترامب وفريقه يناقشون خيارات ​الحصول على غرينلاند، ‍مضيفا أن الاعتماد على الجيش لتحقيق هذا الهدف "خيار ‍مطروح دائما".

وقال ⁠البيت الأبيض -في بيان ردا على استفسارات رويترز- إن "الرئيس ترامب أوضح أن الاستحواذ على ​غرينلاند أولوية ‌أمن قومي للولايات المتحدة، وهو أمر حيوي لردع خصومنا في منطقة ‌القطب الشمالي".

وأضاف البيان أن "الرئيس ‌وفريقه يناقشون مجموعة ⁠خيارات لتحقيق هذا الهدف المهم للسياسة الخارجية، وبالطبع، فإن استخدام الجيش ‌الأميركي هو دائما خيار تحت تصرف القائد الأعلى ‍للقوات المسلحة".

وكان مسؤول في الإدارة الأميركية قد أكد أمس على أحقية بلاده في جزيرة غرينلاند، مستبعدا أن يخوض أحد حربا على الولايات المتحدة من أجلها، في الوقت الذي أكدت فيه الجزيرة القطبية الشمالية على مواصلة الحوار مع واشنطن عبر القنوات الصحيحة.

وقال ستيفن ميلر نائب مستشار الرئيس الأميركي لشؤون السياسة والأمن الداخلي، في تصريح لقناة "سي إن إن" الأميركية، إن غرينلاند يجب أن تكون جزءا من الولايات المتحدة لحماية مصالح حلف شمال الأطلسي (ناتو) وضمان أمن منطقة القطب الشمالي.

وأضاف أن السؤال الحقيقي هو "بأي حق تدّعي الدانمارك السيطرة على غرينلاند؟".

وردا على سؤال عن احتمال قيام واشنطن بعملية عسكرية ضد غرينلاند، قال ميلر "لا داعي حتى للتفكير في عملية عسكرية أو الحديث عنها، لن يخوض أحد حربا عسكرية ضد الولايات المتحدة من أجل غرينلاند".

والأحد الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب -في تصريحات للصحفيين- إن بلاده تحتاج إلى جزيرة غرينلاند التابعة للدانمارك، مشيرا إلى زيادة النفوذ الروسي والصيني هناك.

وذكر ترامب أن لغرينلاند موقعا إستراتيجيا قويا وهي محاطة حاليا بسفن روسية وصينية.