عاجلعاجل,
عاجل | رويترز عن مسؤول أميركي رفيع: ترامب يريد الاستحواذ على غرينلاند خلال فترته الرئاسية الحالية
Published On 7/1/2026|
آخر تحديث: 00:16 (توقيت مكة)
عاجل | رويترز عن مسؤول أميركي رفيع: ترامب يريد الاستحواذ على غرينلاند خلال فترته الرئاسية الحالية
عاجل | رويترز عن مسؤول رفيع: ترامب ومستشاروه يبحثون خيارات تشمل شراء غرينلاند أو إقامة شراكة حرة قوية مع الجزيرة
عاجل | بيان للبيت الأبيض: الرئيس ترامب تحدث بوضوح أن الاستحواذ على غرينلاند أولوية بالنسبة للأمن القومي الأميركي
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة