عاجل | رويترز عن مسؤول أميركي رفيع: ترامب يريد الاستحواذ على غرينلاند خلال فترته الرئاسية الحالية

عاجل | رويترز عن مسؤول رفيع: ترامب ومستشاروه يبحثون خيارات تشمل شراء غرينلاند أو إقامة شراكة حرة قوية مع الجزيرة

عاجل | بيان للبيت الأبيض: الرئيس ترامب تحدث بوضوح أن الاستحواذ على غرينلاند أولوية بالنسبة للأمن القومي الأميركي

التفاصيل بعد قليل..