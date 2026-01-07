أخبار|أوكرانيا

زيلينسكي: لم أتلقّ إجابة واضحة من الحلفاء الأوروبيين بشأن الدفاع عن أوكرانيا

WARSAW, POLAND - DECEMBER 19: President of Ukraine, Volodymyr Zelensky reacts as he meets with Polish Prime Minister, Donald Tusk (not seen) during a welcome at the Prime Minister's Chancellery on December 19, 2025 in Warsaw, Poland. Ukrainian President Volodymyr Zelensky's official trip to Poland is the first since nationalist President Karol Nawrocki took office. The trip comes on the back of Zelensky's plea to European leaders in Brussels to approve a €210 billion "reparations loan" to Ukraine, to be backed by frozen Russian state assets. After long night of negotiations, the European Union leaders failed to agree on using frozen Russian assets and instead have struck a deal to give Ukraine a 90 billion euros loan backed by the EU budget. (Photo by Omar Marques/Getty Images)
زيلينسكي أشار إلى وجود "إرادة سياسية" لدى حلفاء كييف لتقديم ضمانات أمنية قوية (غيتي)
Published On 7/1/2026
آخر تحديث: 22:32 (توقيت مكة)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أنه لم يحصل بعد على إجابة واضحة من حلفائه الأوروبيين حول كيفية الدفاع عن أوكرانيا في حال شنت روسيا هجوما جديدا بعد التوصل إلى اتفاق محتمل لإنهاء الحرب.

وكانت الدول الـ35 الأعضاء في ما يُعرف بـ"تحالف الراغبين" اتفقت -أمس الثلاثاء- في باريس على نشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا والمشاركة في مراقبة أي وقف محتمل لإطلاق النار تحت قيادة أميركية، فور التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان متأكدا من أن الحلفاء الأوروبيين سيتدخلون للدفاع عن بلاده في حال غزو روسي جديد، قال زيلينسكي إنه لم يتلقّ "إجابة واضحة لا لبس فيها" حتى الآن.

وأضاف "أريد شخصيا إجابة بسيطة جدا: نعم، إذا وقع عدوان جديد، سيقدّم جميع الشركاء ردا قويا على الروس".

وفي الوقت نفسه، أشار زيلينسكي إلى وجود "إرادة سياسية" لدى حلفاء كييف لتقديم ضمانات أمنية قوية، لكنه لفت إلى أنه "حتى نحصل على هذه الضمانات الأمنية القانونية والمدعومة من البرلمانات والكونغرس الأميركي، لا يمكننا الإجابة عن هذا السؤال".

وفي باريس، واصل مبعوثون من الولايات المتحدة وأوكرانيا اليوم الأربعاء محادثاتهم بشأن القضايا الأصعب في مفاوضات وقف إطلاق النار، من بينها مصير محطة زاباروجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا، ومسألة الأراضي في شرق أوكرانيا.

المصدر: الفرنسية

