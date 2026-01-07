روبيو: نسعى لشراء غرينلاند بدلا من غزوها

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تسعى لشراء جزيرة غرينلاند، مؤكدا أن التصريحات الأخيرة حول الجزيرة لا يجب تفسيرها على أنها إشارة لغزو عسكري.

ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين أن روبيو أبلغ مشرعين في الكونغرس، خلال إحاطة مغلقة، أن الرئيس دونالد ترامب يخطط لشراء جزيرة غرينلاند بدلا من غزوها.

وأضاف المسؤولون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من مساعديه تقديم خطة محدّثة للاستحواذ على غرينلاند، علما بأنه كان قد طرح الفكرة خلال ولايته الأولى.

وقال المسؤولون إن مشرعين أميركيين أثاروا مخاوف بشأن نية ترامب تجاه غرينلاند خلال الإحاطة البرلمانية بشأن فنزويلا.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد قالت إن ترامب وفريقه "يناقشون مجموعة من الخيارات لتحقيق هذا الهدف المهم في السياسة الخارجية، وبالطبع فإن استخدام الجيش الأميركي يظل دائما خيارا متاحا بيد القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأضافت "الرئيس ترامب أوضح أن الاستحواذ على ​غرينلاند أولوية ‌أمن قومي للولايات المتحدة، وهو أمر حيوي لردع خصومنا في منطقة ‌القطب الشمالي".

وأثارت تصريحات ترامب المتجددة بشأن إقليم غرينلاند الذي يتمتع بحكم ذاتي مخاوف في أوروبا من أن التحالف عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة قد يكون على وشك الانهيار.

وتتبع غرينلاند للدانمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتُعد أكبر جزيرة في العالم، وتقع في موقع محوري بالقطب الشمالي، الذي تزداد أهميته الإستراتيجية مع ذوبان الجليد وفتح طرق تجارية جديدة نتيجة التغير المناخي.

وتقع غرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدانمارك إلى جانب جزر فارو، على بُعد أكثر من 2900 كيلومتر من الدانمارك.