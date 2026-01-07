رئيس كولومبيا: ترامب يعاني من خرف الشيخوخة وسأحمل السلاح مجددا

هاجم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو نظيره الأميركي دونالد ترامب، وقال إنه يعاني من "خرف الشيخوخة"، وذلك على خلفية اتهامات قال إن ترامب وجّهها إليه بأنه خارج عن القانون ومتورط في تجارة المخدرات.

وأكد الرئيس الكولومبي -في تصريحات- أنه لا توجد أي أدلة على وجود ما يُعرف بـكارتل الشمس، معتبرا أن هذه المزاعم تُستخدم لتبرير السيطرة على نفط فنزويلا وفق عقيدة مونرو، وهي سياسة أميركية اتجاه دول أميركيا الجنوبية.

كما تعهد الرئيس الكولومبي في وقت سابق بـ"حمل السلاح مجددا"، قائلا في رسالة مطوّلة على منصة "إكس" "أقسمت ألا ألمس سلاحا بعد الآن، لكن من أجل الوطن، سأحمل السلاح مجددا".

وتصاعد السجال بين الرئيسين الأميركي والكولومبي على خلفية التدخل الأميركي في فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو رفقة زوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة الأميركية من أجل المحاكمة بتهم تتعلق بـ"التآمر على الولايات المتحدة من خلال ممارسة عمل إرهابي مرتبط بتجارة المخدرات وتزعم عصابة مخدرات لتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة".

وبعد اعتقال مادورو، وجه ترامب سلسلة تحذيرات قوية إلى رئيس كولومبيا، قائلا إنه "يصنع الكوكايين ويرسله إلى الولايات المتحدة، لذا عليه التنبه".

ووصف ترامب في وقت سابق، وهو على متن الطائرة الرئاسية، نظيره الكولومبي بأنه "رجل مريض يستمتع بصناعة الكوكايين وبيعها للولايات المتحدة".

وكان قد فرَض عقوبات مالية عليه وعلى أفراد عائلته، وألغى تأشيرته للولايات المتحدة، وأزال كولومبيا من قائمة الدول الحليفة في مكافحة تهريب المخدرات.

اختطاف

أما رئيس كولومبيا، فوصف العملية الأميركية بأنها "اختطاف" للرئيس الفنزويلي، وأنها "لا أساس قانونيا لها"، لافتا إلى أن ما فعلته واشنطن "لم يفعله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا زعيم النازية أدولف هتلر ولا الدكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو، ولا رئيس وزراء البرتغال الأسبق أنطونيو دي أوليفيرا سالازار".

وكان بيترو قد قال -عندما حل ضيفا على برنامج "المقابلة" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إن إدراجه على قائمة تجار المخدرات جاء بسبب دعمه للقضية الفلسطينية، واتهم الولايات المتحدة بأنها تسعى للسيطرة على أميركا الجنوبية والتلاعب بالانتخابات في كولومبيا.

كما قال غوستافو في ذات المقابلة إنه يتعرض لمضايقات واضطهاد بسبب موقفه الداعم لفلسطين.

وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الخارجية الكولومبية روزا يولاندا فيلافيسينسيو قالت لقناة الجزيرة إن بلادها ترفض التهديدات التي وجهت إليها المتعلقة بالتدخل والاعتداء على سيادتها، ورأت الوزيرة أن ما حصل في فنزويلا تجاوز الخط الأحمر المسموح به.

وأوضحت الوزيرة الكولومبية أنها ستسلم السفير الأميركي رسالة تعبر رفض كولومبيا لتهديد رئيسها، الذي قالت إنه اختير بشكل ديمقراطي، مشيرة إلى أن أي هجوم على الرئيس هو هجوم على كولومبيا.