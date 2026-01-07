رئيس كوريا الجنوبية يطلب مساعدة الصين لكبح برنامج بيونغ يانغ النووي

طلب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، أثناء محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع الجاري، التوسط لعقد حوار مع كوريا الشمالية، والمساعدة في كبح برنامجها النووي.

وقال ميونغ أثناء مؤتمر صحفي في شنغهاي الأربعاء إن تقدما كبيرا أُحرز في استعادة الثقة مع بكين، وإن الزعيم الصيني أشار إلى ضرورة التحلي بالصبر لدى مناقشة ملف كوريا الشمالية المسلحة نوويا.

وأضاف أنه استعرض في المحادثات الجهود التي تبذلها كوريا الجنوبية في سبيل الحوار وتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية، وقال "أود من الصين أن تقوم بوساطة في المسائل المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك برنامج كوريا الشمالية النووي" مضيفا: "كل قنواتنا مسدودة تماما".

واقترح الرئيس الكوري الجنوبي بهذا الصدد تجميد البرنامج لقاء "تعويض بشكل ما" لكوريا الشمالية، موضحا أن "مجرد التوقف عند هذا المستوى سيكون بحد ذاته مكسبا".

ويسعى ميونغ الذي زار الصين واجتمع برئيسها للمرة الثانية في أقل من 3 أشهر، إلى بدء "مرحلة جديدة" في العلاقات مع بكين بعد فتور دام سنوات بسبب الخلاف بشأن ‍نشر نظام دفاع صاروخي أميركي في كوريا الجنوبية عام 2017.