قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في محيط تل الأحمر الشرقي، الواقع في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة، حيث قامت برفع علمها فوق التل.

وأوضحت سانا أن هذا التوغل يعد جزءا من سلسلة انتهاكات يومية تقوم بها القوات الإسرائيلية في مختلف مناطق ريف القنيطرة، حيث تُنفذ عمليات توغل شبه يومية في الأراضي السورية.

وتشمل هذه العمليات اعتقالات لعدد من المواطنين السوريين، بالإضافة إلى إقامة نقاط تفتيش وحواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم. كما تستهدف القوات الإسرائيلية الأراضي الزراعية بتدمير المحاصيل والمزروعات في المنطقة.

ورغم أن الحكومة السورية لا تشكل تهديدا مباشرا لإسرائيل، فإن جيش الاحتلال نفذ في فترات سابقة غارات جوية على مواقع سورية، مما أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير بعض المنشآت العسكرية وآليات تابعة للجيش السوري.

وتزامن هذا التوغل مع إعلان دمشق وتل أبيب عن اتفاق لتشكيل آلية اتصال مشتركة تحت إشراف أميركي، بهدف تسهيل تنسيق تبادل المعلومات الاستخباراتية والحد من التصعيد العسكري، بالإضافة إلى تعزيز فرص التعاون الدبلوماسي والتجاري بين الطرفين.

وجاء هذا الإعلان عقب مباحثات استمرت يومين في العاصمة الفرنسية باريس، شهدت مشاركة أميركية وإسرائيلية وسورية.

من جانبها، جددت الحكومة السورية مطالبها بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، معتبرة أن جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في جنوب سوريا باطلة وغير قانونية وفقا للقانون الدولي.

كما دعت سوريا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي السورية، والعودة إلى اتفاقية فصل الاشتباك الموقعة عام 1974.