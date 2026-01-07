بوليتيكو: ترامب يرجع هوسه بغرينلاند للأمن القومي لكنّ الأوروبيين متشككون

قال موقع بوليتيكو إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد أن اهتمامه بجزيرة غرينلاند نابع من اعتبارات الأمن القومي ومواجهة النفوذ الروسي والصيني في القطب الشمالي، ولكنّ قادة أوروبيين يشككون في دوافعه الحقيقية.

وأشار الموقع -في تقرير بقلم إيلي ستوكولز- إلى أن الأوروبيين وفي مقدمتهم الدانمارك يرون أن مسعى ترامب يتجاوز الدفاع إلى محاولة فرض الهيمنة الجيوسياسية على نصف الكرة الغربي، خاصة أن الجزيرة شاسعة وقليلة السكان.

ورغم استعداد كوبنهاغن لبحث توسيع الوجود العسكري الأميركي في غرينلاند، فإن البيت الأبيض أبدى فتورا تجاه هذا الخيار، مما عزز الانطباع بأن ترامب يسعى للسيطرة على الجزيرة أكثر مما يريد التعاون مع حليف له في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال مصدر أميركي مطلع على مناقشات خاصة رفيعة المستوى، وعلى تواصل متكرر مع الإدارة ومسؤولين أوروبيين، إن معظم ما يقول ترامب إنه يريده من غرينلاند، مثل الوصول إلى موارد استثمارية كالمعادن الحيوية، وزيادة عدد القوات والقواعد العسكرية، وتحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية، يمكن تحقيقه بسهولة عبر التفاوض المباشر مع الدانمارك، الحليف الثابت.

وأضاف المصدر -الذي طلب التحفظ على هويته- أن "المشكلة هي أن ترامب أقنع نفسه بأن ما تسمى ’عقيدة دونرو‘ هي فكرته الخاصة، وهو الآن شديد التركيز على هذا الأمر. ومن الصعب التوصل إلى اتفاق مع الدانماركيين عندما يعتقد ترامب أنه يستطيع الاستيلاء على الجزيرة ببساطة".

وذكر الكاتب بأن التوتر تصاعد الأسابيع الأخيرة مع تشديد ترامب لهجته العلنية وتلويحه بإمكانية اتخاذ خطوات قسرية، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذها في فنزويلا، والتي اعتبرت رسالة بأن تهديداته قابلة للتنفيذ.

تصعيد

وصعّد ترامب من لهجته بشأن غرينلاند، وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "نحن بحاجة إلى غرينلاند من منظور الأمن القومي. في الوقت الحالي غرينلاند مليئة بالسفن الروسية والصينية في كل مكان".

وقال نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر إن ترامب كان واضحا منذ أشهر بأن الولايات المتحدة ينبغي أن تكون الدولة التي تكون غرينلاند جزءًا من منظومتها الأمنية الشاملة، وأضاف "السؤال الحقيقي هو بأي حق تؤكد الدانمارك سيطرتها على غرينلاند؟ ما أساس مطالبتها الإقليمية؟ وما أساس كون غرينلاند مستعمرة دانماركية؟"

وبالفعل أثار هذا الخطاب -حسب الموقع- قلقا واسعا في أوروبا، حيث حذر قادة هناك من أن أي محاولة أميركية للسيطرة على غرينلاند ستقوض أسس التحالف الأطلسي وقد تشكل سابقة خطيرة داخل الناتو.

وترى الإدارة الأميركية أن غرينلاند تمثل نقطة إستراتيجية بالغة الأهمية بالنسبة لترامب بسبب موقعها الجغرافي وثرواتها الطبيعية غير المستغلة، من معادن حيوية واحتياطات ضخمة من النفط والغاز، غير أن منتقدين يشيرون إلى أن الاستفادة من هذه المصالح يمكن تحقيقها عبر التفاوض مع الدانمارك دون المساس بالسيادة، كما يقول الكاتب.

وفي المقابل، تؤكد كوبنهاغن احترامها للحاجة الأميركية إلى تعزيز الأمن في القطب الشمالي واستعدادها للتعاون، لكنها ترفض أي تشكيك في سيادتها أو في حق شعب غرينلاند في تقرير مصيره.

وفي ظل تبادل التصريحات الحادة وتعيين ترامب مبعوثا خاصا لغرينلاند، يرى دبلوماسيون سابقون ومسؤولون أوروبيون أن الضرر السياسي وقع بالفعل، حتى لو لم تفضِ الأزمة إلى تغيير فعلي في السيطرة على الجزيرة.

وخلص الموقع إلى أن مجرد التهديد باستخدام القوة ضد حليف أطلسي يضع مستقبل الثقة داخل الناتو على المحك، ويعكس تحولا مقلقا في مقاربة الولايات المتحدة للتحالفات والقانون الدولي.