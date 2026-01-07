بريطانيا ستتولى فحص الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبي

قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو الأربعاء إن السلطات المختصة سترسل إلى بريطانيا الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الصوت للطائرة التي تحطمت الشهر الماضي في أنقرة وكانت تقل وفدا عسكريا ليبيا.

وستجري في بريطانيا فحوصات على الصندوق الأسود وتسجيل الصوت واللذين تضررا جراء التحطم.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين قبيل اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أورال أوغلو، أن "الصندوق الأسود وجهاز تسجيل الأصوات في الطائرة تضررا جراء التحطم، وهناك 4 دول فقط في العالم قادرة على معالجة مثل هذه الحالات".

وتابع "تقرر إرسال الأجهزة إلى إحدى هذه الدول، وهي بريطانيا، بمرافقة خبرائنا، والجانب الليبي، والطرف التابع للدولة المصنعة للطائرة".

وأردف أن مكتب الادعاء العام في أنقرة هو من يدير هذه العملية، واتخذ قرار الإرسال إلى بريطانيا.

تستغرق شهرا أو أكثر

وأضاف "قمنا بتكليف وفدنا، وسيتوجهون إلى بريطانيا خلال الأيام المقبلة، وسيتابعون العملية عن قرب مع جميع الأطراف التي ذكرتها، لكن من المحتمل أن تستغرق (المعالجة والفحوصات) شهرا، وربما أكثر من ذلك".

يذكر أنه في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الوصول إلى حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي محمد الحداد، و4 آخرين.

وتحطمت الطائرة بعد أقل من ساعة على إقلاعها من مطار "أسن بوغا" الدولي في أنقرة، حيث كانت متجهة نحو العاصمة الليبية طرابلس.​​​​​​​

وقد تم الإعلان عن مقتل كل الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة.