القدس.. الاحتلال يمدد اعتقال سائق مقدسي ويتهمه بـ"القتل العمد"

مددت محكمة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، اعتقال سائق حافلة فلسطيني، ووجهت له تهمة "القتل العمد" إثر حادث دعس خلال محاولته النجاة من هجوم شنه مستوطنون حاصروا حافلته.

وقالت محافظة القدس الفلسطينية -في بيان- إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجهة تهمة القتل العمد للسائق المقدسي فخري الخطيب على خلفية حادثة الدعس التي وقعت الليلة الماضية خلال مظاهرة للحريديم في القدس المحتلة وأسفرت عن مقتل فتى إسرائيلي.

وأضافت أن التهمة وجهت للشاب رغم معطيات مصوّرة تُظهر أنه كان محاصرا من قبل حشد غاضب تعرّض خلاله لاعتداءات مباشرة وتهديدات، ومنع من التحرك، في موقع خلا من أي تواجد لقوات الاحتلال طوال دقائق طويلة سبقت الحادثة.

ونقلت المحافظة عن مواقع إلكترونية عبرية -لم تسمها- أن السائق أبلغ خط الطوارئ الإسرائيلي (100) بتعرّضه لهجوم وطلب المساعدة قبل وقوع الدعس بدقائق، لكن أي قوة لم تصل إلى المكان في الوقت المناسب، ما تركه وحيدا في مواجهة وضع ميداني فوضوي وغير قابل للسيطرة.

وتابعت أن المعطيات تشير إلى أن تحرّك الحافلة جاء في سياق "محاولة الفرار من اعتداء جماعي وليس بدافع إلحاق الأذى".

وعلى نطاق واسع تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عشرات المتدينين اليهود يحاصرون الحافلة ويهاجمونها، وأحدهم عالق في مقدمتها خلال فرار سائقها من المكان.

ومن جهته، قال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي -في بيان- إن السلطات الإسرائيلية مددت اعتقال الخطيب على خلفية حادث سير وقع مساء الثلاثاء خلال احتجاج للحريديم ضد قانون التجنيد، وأسفر عن مصرع مستوطن.

ونقل المركز عن السائق بأنه دخل الشارع دون علمه بوجود مظاهرة، وأن متظاهرين حاصروا الحافلة وبصقوا باتجاهه وهاجموه، مؤكدا أنه أبلغ الشرطة بتعرّضه للخطر خلال الهجوم عليه.

ونقل عن المحامي جاد القضماني قوله إنه تقدم باستئناف على قرار محكمة الصلح الإسرائيلية بتوقيف السائق لمدة 9 أيام، وإن الجلسة القادمة بالمحكمة المركزية ستعقد يوم غد الخميس.