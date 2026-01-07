اقتحامات واعتقالات ومواجهات بالضفة والاحتلال يحول منزلا لثكنة عسكرية

اقتحم الجيش الإسرائيلي عدة بلدات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ودهم منازل وحوّل أحدها إلى ثكنة عسكرية ومركز للتحقيق مع الفلسطينيين.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اقتحم جيش الاحتلال مساء الثلاثاء بلدة سيلة الحارثية غرب مدينة جنين شمالي الضفة، بعدة آليات عسكرية ونشر جنوده في حارات البلدة وشوارعها.

ودهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في البلدة وحوّلت أحدها إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق، واحتجزت عددا من المواطنين واستجوبتهم فيه.

واقتحمت قوات من الجيش مدينة طوباس وبلدة عقابا شمالي المدينة، وشرعت بإطلاق قنابل الصوت داخلها، وخرجت دون التبليغ عن اعتقالات.

وقالت إذاعة صوت فلسطين إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان بعد الاعتداء عليهم بالضرب قرب مفرق بيت فوريك، شرقي مدينة نابلس.

وحسب الإذاعة، اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدات بيتا ومادما جنوب مدينة نابلس، بالإضافة إلى اليامون غرب جنين، وضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم.

أما في وسط الضفة، فأفادت الإذاعة الحكومية باندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله، فيما اقتحم الجيش بلدة ترمسعيا شمال المدينة.

وفي جنوب الضفة، ذكر شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل، وأطلق وابلا من القنابل الغازية والصوتية وسط البلدة.

أما شمال المدينة، فاندلعت مواجهات في بلدة سعير إثر رشق شبان قوة إسرائيلية اقتحمت البلدة بالحجارة، والتي ردت من جهتها بإطلاق قنابل الغاز والصوت.

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 1105 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.