الثلوج تلغي مئات الرحلات الجوية وتشل الحركة في أوروبا

أعلن مطار سخيبول بأمستردام، أحد أكبر المطارات في أوروبا، إلغاء 700 رحلة جوية على الأقل الأربعاء، كما أُلغيت 140 رحلة في مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي في باريس بسبب الثلوج والرياح.

وتستعد أوروبا الغربية لمزيد من الثلوج والجليد اليوم مع ‍تسجيل أول عاصفة هذا العام على ساحل المحيط الأطلسي في أوروبا.

وإلى جانب تعليق مئات رحلات الطيران، تعطلت خدمات القطارات، وأُغلقت الطرق مع تقدم العاصفة "جورتي" عبر المنطقة.

هولندا: تعطل حركة الطيران والقطارات

وأمضى أكثر من ألف شخص الليل في مطار سخيبول، الذي اضطر لتوفير أسرّة نوم للمسافرين، وأكد المطار في بيان أن حركة الطيران لا تزال مضطربة، معلنا إلغاء 700 رحلة، وسط توقعات بارتفاع العدد.

وتشهد حركة القطارات اضطرابا شديدا في هولندا، إذ نصحت شركة سكك الحديد الوطنية الأشخاص غير المضطرين للسفر بتأجيل رحلاتهم.

وحثت السلطات في هولندا المواطنين على التخطيط للعمل من المنزل قدر الإمكان، في حين حظرت السلطات الفرنسية ‌مرور الشاحنات وحافلات المدارس على الطرق في ثلث المناطق الإدارية، وخاصة في النصف الشمالي من البلاد.

تحذيرات في فرنسا وبريطانيا

وضربت الثلوج الكثيفة باريس مع بزوغ ضوء النهار، في حين من المرجح أن يكون جنوب بريطانيا الأكثر تضررا في يومي الخميس والجمعة، ‍وشملت التحذيرات من الطقس البارد مناطق واسعة من فرنسا وبريطانيا اليوم.

وتوقفت الحافلات العامة عن العمل في باريس وضواحيها بسبب الطرق الجليدية، مع استعداد المتاجر لليوم الأول من تخفيضات العام الجديد.

ولقي 6 أشخاص حتفهم في حوادث مرتبطة بالطقس في فرنسا خلال موجة البرد القارس التي تشهدها أوروبا هذا الشتاء.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية من تساقط الثلوج الذي امتد إلى النصف الشمالي من البلاد الأربعاء، في حين أكد مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أن التحذيرات من الجليد ستظل قائمة في أسكتلندا، لكنها ستُرفع في وقت لاحق من اليوم في معظم أنحاء إنجلترا وويلز.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كارفور، ألكسندر بومبار، إن حظر مرور الشاحنات سيتسبب في بعض الاضطرابات في سلاسل التوريد، لا سيما في قطاع المنتجات الطازجة.