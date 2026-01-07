خريطة تفاعلية تشرح الاشتباكات في محيطي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب

تسيطر الحكومة السورية على محافظة حلب، لكنّ حيي الشيخ مقصود والأشرفية في شمال مدينة حلب تسيطر عليهما قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهي مناطق متداخلة وذات كثافة سكانية عالية.

وتظهر الخريطة التفاعلية -التي قدمها صهيب العصا- المناطق التي تسيطر عليها "قسد" في شرق سوريا، بشرق نهر الفرات. وتَعتبر قسد المنطقتين اللتين تسيطر عليهما داخل حلب جيبًا منفصلا عن مناطق سيطرتها في سوريا.

وحول مناطق سيطرة تنظيم قسد في حلب، وبالتحديد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، توجد مناطق الميدان والسليمانية والسريان ودوار الشيحان ودوار اليرموك، كما أظهرت الخريطة التفاعلية.

وتتركز الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية في المناطق المحيطة بحيي الشيخ مقصود والأشرفية، وتحديدا ما بين دوار شيحان واليرمون، وهو طريق دولي يربط حلب بطريق غازي عنتاب وتركيا، ولذلك يتم إغلاق هذا الطريق في العديد من المرات.

وأعلنت الحكومة السورية عن ممرين أساسيين لإجلاء المدنيين واعتبرتهما آمنين يمكن الخروج عبرهما، وهما العوارض وشارع الزهور، وذلك حتى نهاية المهلة التي منحها الجيش السوري.

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري للجزيرة أن كافة مواقع قوات سوريا الديمقراطية العسكرية في أحياء بحلب هي هدف مشروع للجيش، وذلك بعد تجدد قصف قسد لأحياء سكنية والاشتباكات بين الطرفين.

وتصاعد التوتر بعد أن قصف تنظيم "قسد" أمس أحياء سكنية وموقعا للجيش في حلب، بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة ما أسفر عن 5 قتلى بينهم 4 مدنيين بينهم امرأتان إضافة إلى 21 مصابا.