الأوروبيون يدرسون خياراتهم بشأن احتمال استيلاء ترامب على غرينلاند

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعمل مع شركائها على وضع خطة حول كيفية الرد في حال ‍نفذت الولايات المتحدة تهديدها بالاستيلاء على جزيرة غرينلاند.

ونقلت وكالة رويترز عن بارو قوله إن المسألة ستُطرح للنقاش في اجتماعه مع وزيري خارجية ألمانيا ‌وبولندا في وقت لاحق اليوم.

ويأتي الاجتماع في ظل توالي التصريحات الأميركية بشأن الاستيلاء على الجزيرة الإستراتيجية ‍رغم الاعتراضات الأوروبية.

فقد قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ‌ترامب يناقش خيارات للاستيلاء على غرينلاند، بما في ذلك الاستخدام المحتمل للجيش الأميركي.

في المقابل، قال بيان مشترك لوزراء خارجية دول الشمال في أوروبا إنه يؤكد أن القضايا المتعلقة بالدانمارك وغرينلاند هي شأن تقرره الدانمارك وغرينلاند وحدهما.

وأضاف البيان أن الأمن في القطب الشمالي يقوم على احترام المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك حرمة الحدود. وأعلن البيان التزام دول شمال أوروبا بالحفاظ على الأمن والاستقرار والتعاون في منطقة القطب الشمالي.

وفي ذات السياق، أصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة بيانا مشتركا أعربت فيه عن دعمها للدانمارك في مواجهة مطالبات دونالد ترامب بغرينلاند.

ويصر الرئيس الأميركي على التأكيد بأن جزيرة غرينلاند التابعة للدانمارك يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة، معتبرا أن الجزيرة ضرورية للأمن القومي الأميركي. وهو موقف قوبل برفض حاد من حكومة غرينلاند والدانمارك.

وتتبع غرينلاند للدانمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتُعد أكبر جزيرة في العالم، وتقع في موقع محوري بالقطب الشمالي، الذي تزداد أهميته الإستراتيجية مع ذوبان الجليد وفتح طرق تجارية جديدة نتيجة التغير المناخي.