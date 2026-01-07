اجتماعات لحلفاء أوكرانيا لدعمها سياسيا وأمنيا ضد روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبولندا سوف يعقدون اجتماعا -اليوم- حيث من المرجح أن يتصدر دعم أوكرانيا جدول الأعمال، ويأتي ذلك بعد إعلان "تحالف الراغبين" تقديمه ضمانات أمنية لأوكرانيا بحال التوصل لاتفاق مع روسيا.

ويشارك في الاجتماع لحلف "مثلث فايمار" وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ونظيراه الفرنسي جان نويل بارو والبولندي رادوسلاف سيكورسكي.

في السياق، أعلن "تحالف الراغبين" أنه سيقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا بحال التوصل لاتفاق مع روسيا، مجددا التزامه لكييف بضمان سلام عادل ودائم.

وأصدرت الرئاسة الفرنسية -أمس الثلاثاء- بيانا مشتركا عن قمة "تحالف الراغبين من أجل أوكرانيا" المنعقدة في العاصمة باريس.

و"تحالف الراغبين" تشكيل دولي أُعلن عنه عقب قمة عُقدت بلندن في مارس/آذار 2025، جمعت قادة أوروبيين وممثلي منظمات دولية بهدف مناقشة آليات تعزيز السلام في أوكرانيا.

ورحب البيان الفرنسي بالتقدم المحرز في المحادثات بين الولايات المتحدة وكييف بشأن إنهاء الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا منذ 4 سنوات.

وشدد على أهمية تمتع أوكرانيا بالقدرة على الدفاع عن نفسها من أجل أمنها المستقبلي وللأمن الجماعي الأوروبي الأطلسي.

ضمانات أمنية وسياسية

وأكد البيان أن الضمانات الأمنية يجب أن تكون "جزءا لا يتجزأ" من أي اتفاق سلام سيتم توقيعه بين أوكرانيا وروسيا.

وأعرب عن استعداد "تحالف الراغبين" لتقديم ضمانات سياسية وقانونية تدخل حيز التنفيذ بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

من جانبه، قال الرئيس إيمانويل ماكرون، إن الجيش الفرنسي قد يشارك في عمليات مراقبة على الحدود الروسية الأوكرانية بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأوضح ماكرون أن بلاده ستسهم في تطوير الجيش الأوكراني، وأنه قد يتم نشر آلاف الجنود الفرنسيين في أوكرانيا للحفاظ على السلام بعد انتهاء الحرب.

إعلان

وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأميركي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، دون الكشف عن تفاصيل.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

قصف وقتلى وجرحى

ميدانيا، أعلن حاكم مدينة زاباروجيا الأوكرانية سقوط قتيلين وعدد من المصابين في قصف روسي مكثف على المقاطعة.

فيما قال ‍قائد قوات الطائرات ‍المسيرة الأوكرانية -اليوم الأربعاء- إن كييف ‌قصفت أمس بمُسيرات مستودع نفط ‌في ‌منطقة بيلغورود الروسية.