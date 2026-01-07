إصابة فلسطيني بقنبلة مسيرة إسرائيلية بغزة

أصيب مواطن فلسطيني بقنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية على سطح منزل في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر طبي أن مواطنا وصل مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، بعد إصابته جراء قنبلة أطلقتها مسيرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر على منزل لعائلة البطش.

وتسببت القنبلة في اشتعال النيران في المبنى، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق دون تسجيل إصابات إضافية.

من جهة أخرى، قصفت المدفعية الإسرائيلية أحياء شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية المتمركزة بالمنطقة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت مناطق ضمن سيطرته في شرقي مدينتي دير البلح وسط القطاع، وخان يونس جنوبه.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة عمليات نسف داخل مناطق انتشاره شرقي مدينة غزة، دون ورود بلاغات عن وقوع إصابات.

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025.