مقتل جنود بهجوم شمال شرقي نيجيريا

قُتل ما لا يقل عن 9 جنود نيجيريين وأصيب آخرون، عندما اصطدمت قافلتهم بلغم أرضي وتعرضت لإطلاق نار في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، وفق ما أفادت مصادر أمنية الاثنين.

ووقع الهجوم الأحد قرب قرية بيندندول، على بعد نحو 20 كيلومترا من بلدة كاريتو. وقال عضو في قوة المهام المشتركة المدنية إن "المسلحين زرعوا لغما انفجر تحت مركبة مدرعة، مما أدى إلى مقتل الجنود على الفور وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة"، مضيفا أن الانفجار أعقبه إطلاق نار متقطع من المهاجمين.

وكانت القافلة العسكرية في طريقها من مدينة مايدوغوري إلى بلدة داماساك، مركز إدارة منطقة موبّار المحلية، عندما وقع الهجوم حوالي الساعة الرابعة مساء بتوقيت غرينتش. ولم يصدر تعليق فوري من الجيش النيجيري بشأن الحادث.

سياق أمني متصاعد

يذكر أن ولاية بورنو تشهد منذ سنوات هجمات متكررة من جماعات مسلحة، مما دفع الحكومة النيجيرية إلى تكثيف الدوريات والعمليات الدفاعية في المنطقة. ويأتي الهجوم الأخير في ظل تصاعد التهديدات الأمنية التي تواجهها القوات الحكومية والمدنيون على حد سواء.