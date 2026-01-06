مسؤول أميركي يؤكد أحقية بلاده في غرينلاند والجزيرة تدعو للحوار

أكد مسؤول في الإدارة الأميركية على أحقية بلاده في جزيرة غرينلاند مستبعدا أن يخوض أحد حربا على الولايات المتحدة من أجلها، في الوقت الذي أكدت فيه الجزيرة على مواصلة الحوار مع واشنطن عبر القنوات الصحيحة.

فقد قال ستيفن ميلر نائب مستشار الرئيس الأميركي لشؤون السياسة والأمن الداخلي، في تصريح لقناة "سي إن إن" الأميركية، مساء أمس الاثنين، إن غرينلاند يجب أن تكون جزءا من الولايات المتحدة لحماية مصالح حلف شمال الأطلسي (ناتو) وضمان أمن منطقة القطب الشمالي.

وأضاف أن السؤال الحقيقي هو "بأي حق تدّعي الدانمارك السيطرة على غرينلاند؟".

وردا على سؤال عن احتمال قيام واشنطن بعملية عسكرية ضد غرينلاند، قال ميلر "لا داعي حتى للتفكير في عملية عسكرية أو الحديث عنها، لن يخوض أحد حربا عسكرية ضد الولايات المتحدة من أجل غرينلاند".

والأحد الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين، إن بلاده تحتاج إلى جزيرة غرينلاند التابعة للدانمارك، مشيرا إلى زيادة النفوذ الروسي والصيني هناك.

وذكر ترامب أن لغرينلاند موقعا إستراتيجيا قويا وهي محاطة حاليا بسفن روسية وصينية.

مواصلة الحوار

في المقابل، طمأن رئيس وزراء غرينلاند فريدريك نيلسن مواطنيه، عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الجزيرة، وقال إنه "من المفهوم أن يشعر الناس بالقلق، لكن لا داعي لذلك".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة نوك، أمس الاثنين، كشف فيه أن غرينلاند تسعى إلى مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة عبر القنوات الصحيحة، وأنها عازمة على الحفاظ على الثقة والتعاون القائمين منذ سنوات طويلة مع واشنطن.

وأكد نيلسن ضرورة التحرك معا، سواء على مستوى المجتمع أو بالتنسيق مع الحلفاء، مشددا على رغبتهم في توسيع التعاون مع حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وكانت رئيسة وزراء الدانمارك مته فريدريكسن قالت إن اتخاذ الولايات المتحدة قرارا بشن هجوم عسكري على حليف في الناتو يعني "نهاية كل شيء"، مشددة أن الدانمارك وغرينلاند لن تقبلا أبدا التهديدات.

وتتبع غرينلاند للدانمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في منطقة القطب المتجمد الشمالي، التي تكتسب أهمية متزايدة نظرا لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.

وتقع غرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدانمارك، إضافة إلى جزر فارو، على بعد أكثر من 2900 كيلومتر عن الدانمارك.