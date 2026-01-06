للمرة الـ68.. نتنياهو أمام المحكمة المركزية للرد على تهم الفساد

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للمرة الـ68 للرد على تهم الفساد الموجهة ضده.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن نتنياهو يخضع للمحاكمة اليوم للمرة الـ68، مشيرة إلى أن استجوابه مستمر في الملف 4000.

أبرز التهم

يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات 1000 و2000 و4000.

قدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

تتعلق الاتهامات في الملف 4000 بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع والا الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

تشير التقديرات إلى أن الادعاء يحتاج إلى 36 يوما من الشهادة المتبقية لنتنياهو، إذ يحتاج الادعاء 28 يوما من الجلسات في القضية 4000 و8 جلسات إضافية في الملف 2000.

يُتهم نتنياهو في الملف 2000 بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

يتعلق الملف 1000 بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.

استجوبت النيابة العامة نتنياهو في الأشهر الماضية في الاتهامات الموجهة إليه في الملف 1000.

طلب العفو

استئناف الجلسات يأتي مع استمرار الانقسام داخل إسرائيل بشأن طلب نتنياهو العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

طلب نتنياهو من هرتسوغ منحه عفوا عن تهم الفساد التي تلاحقه، لكن دون الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية.

منذ بداية محاكمته، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.

بدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به.