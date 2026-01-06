أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

في جلسة أممية طارئة.. فنزويلا تتهم أميركا بالسعي لاستغلال مواردها الطبيعية

Venezuela Ambassador to the United Nations Samuel Reinaldo Moncada Acosta speaks as he holds up a news article, during a UN Security Council meeting on U.S. strikes and the capture of Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, at the United Nations headquarters in New York, U.S., January 5, 2026. REUTERS/Brendan McDermid
مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة، سامويل مونكادا طالب خلال كلمته بإطلاق سراح رئيس بلاده واحترام حصانته (رويترز)
اتهم مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة، سامويل مونكادا، الولايات المتحدة بانتهاك سيادة بلاده، وطالب بالإفراج عن الرئيس نيكولاس مادورو واحترام حصانته، وذلك خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لمناقشة العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا.

وقال مونكادا، في كلمة ألقاها خلال الجلسة التي جرت مساء أمس الاثنين، إن بلاده أصبحت ضحية لهجمات أميركية بسبب مواردها الطبيعية، مؤكدا أن الهجوم الأميركي اعتداء غير مشروع على بلاده وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن تداعيات الهجوم الأميركي لا تقتصر على فنزويلا، بل تمتد لتطول "الثقة بالقانون الدولي والأمم المتحدة"، مؤكدا أنه لا يحق لأي دولة أن تنصّب نفسها في موقع القاضي والمتحكم في النظام العالمي.

وقال مونكادا "إن التزامنا راسخ بالدبلوماسية والقانون ثابت لا يتزعزع. ونحن ندافع عن سيادتنا دون التخلي عن قيمنا، ونؤمن بالحوار دون قبول الإملاءات".

وأضاف "نؤمن بمستقبل من التعايش والتنمية والاحترام المتبادل بين الأمم. ونثق بأن مجلس الأمن هذا سيرتقي إلى مستوى هذه اللحظة التاريخية التي تواجه الإنسانية، وسيختار طريق الشرعية والمسؤولية الجماعية والسلام".

NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 05: U.S. Ambassador to the United Nations Mike Waltz speaks at a Security Council meeting at the United Nations (UN) concerning the situation in Venezuela on January 05, 2026, in New York City. The Trump administration captured the President of Venezuela Nicolás Maduro and first lady Cilia Flores in a military operation over the weekend in Caracas, bringing them to New York to stand trial on federal charges relating to narco-terrorism. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز (وسط) خلال كلمته في الجلسة الطارئة أمس الاثنين (الفرنسية)

رد أميركي وقلق أممي

وفي ردّه على اتهامات فنزويلا، قال المندوب الأميركي في الأمم المتحدة، مايكل والتز، إن بلاده قامت بعملية لإنفاذ القانون للقبض على مادورو المطلوب للعدالة، مؤكدا أنه لا توجد حرب أو احتلال لفنزويلا.

وقال والتز "يتحمل مادورو مسؤولية الاعتداءات على شعب الولايات المتحدة، وزعزعة استقرار نصف الكرة الغربي، وقمع شعب فنزويلا بشكل غير شرعي"، مؤكدا أن بلاده لا تشن حربا ضد فنزويلا أو شعبها، وفق تعبيره.

وفي موقف يعكس قلق الأمم المتحدة من التصعيد، دعت وكيلة الأمين العام، روزماري ديكارلو، إلى احترام مبادئ السيادة والاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية للدول.

وقالت ديكارلو "في ظلّ هذه الظروف المعقدة والملتبسة التي نواجهها حاليا، من المهم التمسك بالمبادئ المعمول بها لحماية السلام والأمن". كما طالبت بـ"حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها" ضد الدول ذات السيادة، مؤكدة أن القانون يجب أن يسود.

