غوتيريش يدعو السلطات الإيرانية لاحترام الحق بالتظاهر السلمي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السلطات الإيرانية إلى احترام حرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، معربا عن حزنه إزاء سقوط قتلى وجرحى خلال الاحتجاجات الشعبية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن غوتيريش يتابع الاحتجاجات في إيران بقلق، ويشدد على "ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع سقوط مزيد من الضحايا".

ووفق دوجاريك، أكد الأمين العام على أهمية امتناع جميع الأطراف في إيران عن أي أعمال "قد تؤدي إلى تصعيد التوتر وتفاقم حالة عدم الاستقرار".

وبدأت المظاهرات في العاصمة طهران مطلع الأسبوع الماضي، رفضا للغلاء والتدهور الاقتصادي، حيث أغلق أصحاب المتاجر في السوق الكبير بطهران محالهم احتجاجا على التضخم المفرط والركود الاقتصادي، ثم امتدت رقعة الاحتجاج إلى 25 محافظة على الأقل من أصل 31، وارتفع سقف هتافات المحتجين ليشمل مطالب سياسية.

وأسفرت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن عن مقتل 12 شخصا بينهم عناصر أمن، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحالة الاستياء الشعبي، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة، وحث المسؤولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة، فيما أكدت السلطات القضائية الإيرانية أمس الاثنين أنها لن تتساهل مع "مثيري الشغب".

وكرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بالتدخل في حال قُتل مزيد من المتظاهرين المدنيين في إيران، وقال "نحن نراقب الوضع من كثب، إذا بدؤوا بقتل الناس كما فعلوا في الماضي، فأعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدا من الولايات المتحدة".

وكان عدد من المسؤولين الإيرانيين استنكروا تهديد ترامب، ووصفوه بأنه رسالة غير مسؤولة وخطيرة، متوعدين الرئيس الأميركي بالرد في حال انتهاك سيادة إيران.

وغداة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- تضامن بلاده "مع تطلعات الشعب الإيراني للحرية"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاثنين "النظام الصهيوني مصمّم على استغلال أي فرصة لبث الفرقة وتقويض وحدتنا الوطنية".