عون: اعتداءات إسرائيل تطرح علامات استفهام عشية اجتماع "الميكانيزم"

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان تطرح علامات استفهام كثيرة، لوقوعها عشية اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار (الميكانيزم) غدا الأربعاء، داعيا إلى تمكين اللجنة من إنجاز المهمات الموكَلة إليها بتوافق الأطراف المعنية والدعم الدولي.

وشدّد عون على أن مواصلة إسرائيل اعتداءاتها يهدف إلى إفشال كافة المساعي لوقف تصعيدها المستمر، مؤكدا تجاوب بلاده مع المساعي الدولية، وتنفيذ الجيش اللبناني إجراءات الحكومة جنوب الليطاني بحرفية والتزام ودقة.

ونقل موقع والا الإسرائيلي عن مصدر أمني إسرائيلي كبير قوله إن إسرائيل لا تنوي تفكيك المواقع العسكرية الخمسة في الأراضي اللبنانية.

غارات متواصلة

في الأثناء، أفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدد من الأشخاص بجروح، في غارة شنتها مقاتلات إسرائيلية فجر الثلاثاء على محيط بلدة الغازية في قضاء صيدا جنوبي لبنان، وقال إن الغارة استهدفت مبنى في المدينة الصناعية بمحيط البلدة.

وشن الجيش الإسرائيلي الاثنين ضربات في جنوب لبنان وشرقه، وذلك بعد تحذير إسرائيلي بوجوب إخلاء 4 قرى تمهيدا لضرب مواقع تابعة لحزب الله وحركة حماس، حسب ادعاء نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

ونزحت عشرات العائلات من قرية "كفرحتى" بعد توجيه إنذار الإخلاء، وسط تحليق للمسيّرات في أجواء المنطقة، فيما كانت سيارات إسعاف وإطفاء في حالة تأهب، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

حماس: محاولات إسرائيل لن تمر

وقال مصدر قيادي في حركة حماس للجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي يختلق ذرائع كاذبة ويزعم وجود بنية عسكرية للمقاومة لتبرير عدوانه المتكرر في غزة ولبنان.

ودعا المصدر الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه تكرار اعتداءات الاحتلال وخروقه للاتفاق، وقال إن المحاولات الإسرائيلية لفرض معادلات اشتباك وفق مقاسه لن تمر.

ومن المقرر أن تجتمع غدا الأربعاء لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار، التي تضم لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، كما يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة الخميس للاطلاع من قائد الجيش رودولف هيكل على التقدم الذي حققه الجيش في تطبيق الخطة.