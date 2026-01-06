عاجل,
أخبار|سوريا

عاجل | هآرتس عن مصادر: ممثلون عن إسرائيل وسوريا يجتمعون اليوم في باريس لاستئناف المباحثات بشأن اتفاق أمني

Published On 6/1/2026
|
آخر تحديث: 11:49 (توقيت مكة)

صحيفة هآرتس الإسرائيلية:

  • ممثلون عن إسرائيل وسوريا يجتمعون اليوم في باريس لاستئناف المباحثات بشأن اتفاق أمني
  • سفير إسرائيل بواشنطن وسكرتير نتنياهو العسكري ورئيس مجلس الأمن القومي يشاركون باجتماع باريس
  • المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يشارك في اجتماع باريس
  • الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه معني بإحراز تقدم حقيقي بشأن اتفاق مع سوريا

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

