عاجل | هآرتس عن مصادر: ممثلون عن إسرائيل وسوريا يجتمعون اليوم في باريس لاستئناف المباحثات بشأن اتفاق أمني
Published On 6/1/2026|
آخر تحديث: 11:49 (توقيت مكة)
صحيفة هآرتس الإسرائيلية:
- ممثلون عن إسرائيل وسوريا يجتمعون اليوم في باريس لاستئناف المباحثات بشأن اتفاق أمني
- سفير إسرائيل بواشنطن وسكرتير نتنياهو العسكري ورئيس مجلس الأمن القومي يشاركون باجتماع باريس
- المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يشارك في اجتماع باريس
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه معني بإحراز تقدم حقيقي بشأن اتفاق مع سوريا
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة