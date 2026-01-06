12 آلية عسكرية إسرائيلية تتوغل في قرية جنوبي سوريا

أورد مراسل الجزيرة في سوريا اليوم أن 12 آلية تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة جنوبي البلاد، وذلك في أحدث توغل إسرائيلي في المحافظات الجنوبية الغربية لسوريا.

وأضاف مراسل الجزيرة أن القوة الإسرائيلية انتشرت في محيط القرية، وأقامت حاجزا عند مدخل البلدة الغربي، وقامت بتفتيش أحد المنازل قبل أن تنسحب إلى داخل الأراضي المحتلة.

وكانت قوة تابعة لجيش الاحتلال قد توغلت مساء الجمعة الماضية باتجاه موقع عسكري مهجور بمنطقة حوض اليرموك غربي محافظة درعا.

ومنذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، لم تنفك إسرائيل عن التدخل في جنوب سوريا عسكريا، سواء عبر احتلال الأراضي أو التوغل فيها. إذ -فور سقوط النظام المخلوع بشار الأسد– احتلت المنطقة العازلة وجبل الشيخ.

وكان مدير الإعلام في محافظة القنيطرة محمد السعيد، قد صرح في آخر العام الماضي للجزيرة نت، أن القرى الحدودية في القنيطرة وريف درعا الغربي وريف دمشق شهدت أكثر من 1500 توغل منذ سقوط نظام الأسد، ترافقت مع عمليات اعتقال طالت أكثر من 30 شخصا، لا يزال بعضهم معتقلا منذ ما قبل سقوط النظام.

مفاوضات فض الاشتباك

وأمس الاثنين، كشف مصدر حكومي سوري عن انطلاق جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة، تركز على إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وأضاف المصدر أن المباحثات تتركز بشكل أساسي على إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما قبل خطوط الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 ضمن إطار اتفاقية أمنية متكافئة تضع السيادة السورية الكاملة فوق كل اعتبار، وتضمن منع أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية السورية.