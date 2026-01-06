عاجل | مراسلة الجزيرة: قوات الاحتلال تقتحم جامعة بيرزيت شمالي رام الله وتفض بالقوة وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين

مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تقتحم جامعة بيرزيت شمالي رام الله وتفض بالقوة وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين

مراسلة الجزيرة: قوات الاحتلال حطمت البوابة الرئيسية لجامعة بيرزيت وتنتشر في أنحاءها

مراسل الجزيرة: إصابة عدد من طلاب جامعة بيرزيت إثر اقتحام قوات الاحتلال حرم الجامعة شمال رام الله

التفاصيل بعد قليل..