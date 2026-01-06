عاجلعاجل,
عاجل | مراسلة الجزيرة: قوات الاحتلال تقتحم جامعة بيرزيت شمالي رام الله وتفض بالقوة وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين
Published On 6/1/2026|
آخر تحديث: 13:12 (توقيت مكة)
مراسل الجزيرة: قوات الاحتلال تقتحم جامعة بيرزيت شمالي رام الله وتفض بالقوة وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين
مراسلة الجزيرة: قوات الاحتلال حطمت البوابة الرئيسية لجامعة بيرزيت وتنتشر في أنحاءها
مراسل الجزيرة: إصابة عدد من طلاب جامعة بيرزيت إثر اقتحام قوات الاحتلال حرم الجامعة شمال رام الله
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة