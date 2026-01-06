إصابة طالبين في اقتحام قوات الاحتلال لجامعة بيرزيت برام الله

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، جامعة بيرزيت شمالي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وقامت بفض وقفة نظمها الطلاب تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين بالقوة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طالبين اثنين أصيبا برصاص قوات الاحتلال داخل حرم الجامعة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال يمنع الطواقم الطبية من الوصول لجامعة بيرزيت لإغاثة المصابين.

بدورها، قالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال أطلقت النار داخل حرم الجامعة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يتمركز في محيط قاعة كمال ناصر بالجامعة.

وأفادت مراسلة الجزيرة أن قوات الاحتلال حطمت البوابة الرئيسية للجامعة وانتشرت في أنحاء عدة من الحرم الجامعي، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز لتفريق الطلاب، مشيرة إلى أن عددا من الطلاب قد أصيبوا جراء الاقتحام.