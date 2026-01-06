اللجنة الأمنية في أبين اليمنية ترحب بقوات "درع الوطن"

أعلنت اللجنة الأمنية في محافظة أبين جنوبي اليمن، اليوم الثلاثاء، ترحيبها بقوات "درع الوطن" في المحافظة للمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار، وذلك عقب استعادة تلك القوات الحكومية السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة من المجلس الانتقالي الجنوبي.

ونقل التلفزيون اليمني عن السلطة المحلية في أبين ترحيبها بدخول قوات "درع الوطن" إلى المحافظة، وبعقد مؤتمر الحوار الجنوبي المقرر انعقاده في العاصمة السعودية الرياض.

وكانت مصادر قالت للجزيرة إن الحياة في مدينة المكلا (مركز محافظة حضرموت شرقي اليمن) بدأت تعود إلى طبيعتها بعد يومين من خروج قوات المجلس الانتقالي وسيطرة قوات درع الوطن على المدينة.

وشهدت محافظتا حضرموت والمهرة شرقي اليمن تطورات ميدانية متسارعة، مع إعلان القوات الحكومية ممثلة بقوات درع الوطن بسط سيطرتها على كامل مديريات حضرموت، وبدء إجراءات التسلم السلمي للمواقع العسكرية والأمنية في المهرة عقب انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال محافظ حضرموت سالم الخنبشي للجزيرة إن السلطات المحلية حققت نجاحا سياسيا وصفه بالكبير عبر إخراج المجلس الانتقالي من المحافظة.

وأضاف الخنبشي أن الأولوية السياسية في المرحلة المقبلة هي العمل مع كل المكونات السياسية في المحافظة لتوحيد صفها.

وأفاد التلفزيون الحكومي اليمني في وقت سابق بأن قوات درع الوطن خصصت طريقا آمنا لخروج عناصر المجلس الانتقالي من المهرة باتجاه العاصمة المؤقتة عدن، كما بدأت تسلّم الأسلحة الثقيلة من قوات الانتقالي في المحافظة، في إطار ترتيبات تهدف إلى تفادي التصعيد وضمان انتقال منظم للسيطرة.

وشهدت حضرموت والمهرة مؤخرا مواجهات واسعة بين قوات الانتقالي -الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن- والقوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، انتهت بسيطرة القوات الحكومية على المحافظتين، بعد أن كان الانتقالي قد فرض سيطرته عليهما مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.