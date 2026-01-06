إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في كاراكاس بعد تحليق مسيرات مجهولة

سُمع دوي إطلاق نار قرب قصر ميرافلوريس الرئاسي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس قرابة الساعة الثامنة مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش الثلاثاء)، وفق ما أفاد به شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية، لكن مصدرا مقربا من الحكومة قال إن إطلاق النار توقف وأصبح الوضع تحت السيطرة.

وقال المصدر إن إطلاق النار جاء بعد أن حلقت مسيرات مجهولة المصدر قرب القصر، مما دفع قوات الأمن إلى إطلاق النار.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين فقط من اعتقال القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة، عقب هجوم عنيف على العاصمة كاراكاس.

ولم ترد وزارة الاتصالات على طلب وكالة الصحافة الفرنسية لتأكيد حقيقة ما جرى.

وقال أحد سكان المنطقة يعيش على مسافة قريبة من القصر للوكالة -واشترط عدم الكشف عن هويته- إن "ذلك حدث بعد الساعة الثامنة مساء. بدا الأمر كأنه انفجارات، وكانت متقاربة جدا. لم يكن الصوت عاليا كما حدث من قبل (مثل الأصوات التي سمعت يوم السبت)".

وأضاف "أول ما خطر ببالي هو أن أرى إذا ما كانت هناك طائرات تحلق فوقنا، لكنني لم أرَ سوى ضوءين أحمرين في السماء. استمر ذلك لمدة دقيقة تقريبا. كان الجميع ينظرون من النوافذ ليروا إذا ما كانت هناك طائرة أو ما الذي يحدث".

وتظهر مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها رصاصات متوهجة تحلق في السماء باتجاه هدف غير مرئي.

وأظهرت فيديوهات أخرى أن الحادثة أدت إلى انتشار عدد كبير من عناصر إنفاذ القانون حول القصر.