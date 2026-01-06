ما السلاح الذي أشهرته اليونيفيل ضد مسيرات إسرائيلية؟

انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، مقطع فيديو يوثق اعتراض جنود من قوات الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) طائرة إسرائيلية مسيرة في منطقة مرجعيون جنوبي البلاد.

وأظهرت الصور جنديا في قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان (اليونيفيل) في ساحة ميس الجبل، جنوبي لبنان، وهو يشهر سلاحا بدا غريبا بعد اقتراب مسيرة إسرائيلية من موقع القوات الأممية.

وظهر بمقطع الفيديو عناصر من قوات اليونيفيل وهم يشهرون سلاحا لافتا صوبوه نحو السماء، مما دفع فريق التحقق الرقمي بشبكة الجزيرة لتتبع هذا السلاح وتفاصيله.

وأعاد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، نشر المقطع على حسابه على إكس.

وكتب معلقا أن اليونيفيل من المتوقع أن تنتهي في لبنان بنهاية العام الجاري، وعليها أن تركز على نزع سلاح حزب الله بدلا من محاولات اعتراض الطائرات الإسرائيلية.

ما نوع السلاح؟

تتبع فريق التحقق الرقمي بالجزيرة مقطع الفيديو لتحليل المشاهد والسلاح المستخدم، وتبين أنه بندقية التشويش اللاسلكي من طراز (NEROD RF)، وهو سلاح تشويش مصمم خصيصا لتحييد الطائرات المسيرة.

وحُدد نوع السلاح استنادا إلى مطابقة جسم البندقية في الصورة مع الطراز الفعلي الموجود في الوثائق العسكرية الفرنسية. وتصنع شركة "إم سي 2 تكنولوجيز" الفرنسية، المتخصصة في إنتاج بنادق التشويش وتكنولوجيا الموجات الدقيقة، بندقية (NEROD RF).

وأشارت نشرة صادرة عن الرابطة المدفعية وقوات الدفاع الجوي في الجيش الفرنسي، في يناير/كانون الثاني 2024 ، إلى نشر السلاح المضاد للمسيرات في لبنان ضمن السجلات العملياتية للفوج 40 للمدفعية العامل تحت مظلة "اليونيفيل". وذكرت النشرة أن وحدات المدفعية المضادة للطائرات هناك ترصد يوميا عشرات الدرونات، أغلبها إسرائيلية.

وبموجب القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، تملك قوات اليونيفيل حق الدفاع عن النفس وحماية مواقعها.

إعلان

وتأتي هذه الواقعة امتدادا لأحداث سابقة، ففي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إسقاط اليونيفيل مسيرة في كفركلا جنوبي لبنان.

وقالت اليونيفيل آنذاك إن المسيرة الإسرائيلية اقتربت من دورية تابعة للقوة الدولية وألقت قنبلة، مضيفة أن قوات حفظ السلام اتخذت "الإجراءات الدفاعية اللازمة لعزل المسيرة".