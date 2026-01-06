اليمنية تبدأ أول رحلة جوية من سقطرى إلى جدة غدا

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية عن بدء تسيير رحلة جوية تجارية لأول مرة بين جزيرة سقطرى اليمنية ومدينة جدة السعودية وذلك ضمن استئناف رحلاتها التي توقف تسييرها من مطار عدن لأيام قبل عودتها الأحد الماضي.

وبحسب محسن حيدرة نائب المدير العام لطيران اليمنية للشؤون التجارية، فإن أولى الرحلات المباشرة ستنطلق لأول مرة غدا الأربعاء، بهدف إجلاء السياح الأجانب العالقين في جزيرة سقطرى، بسبب الظروف التشغيلية التي شهدتها الفترة الماضية.

ودعا حيدرة -في تصريح صحفي- المسافرين الذين حجزوا مسبقا من وإلى دبي لـ"مراجعة مكاتب الشركة أو الوكلاء لتغير حجوزاتهم عبر المحطات المتاحة".

وأضاف أن الشركة "ستعمل على جدولة رحلات أسبوعية منتظمة ومستمرة بين جدة وسقطرى، بما يسهم في تعزيز فرص السياحة للجزيرة، والحفاظ على حضورها كوجهة سياحية عالمية تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم".

وأشار حيدرة إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات طيران اليمنية لدعم الربط الجوي مع الوجهات الحيوية، وتسهيل حركة المسافرين، بما يخدم الاقتصاد المحلي ويساعد في إبقاء سقطرى ضمن خارطة السياحة الدولية"، حسب قوله.

"تحول نوعي"

ويرى الأمين العام المساعد لـ"مؤتمر سقطرى الوطني" أمير السقطري أن تحويل الرحلات الخارجية من الجزيرة إلى الوجهة الجديدة (جدة السعودية) "يمثل تحولا نوعيا وخطوة لقيت ترحيبا واسعا بين السقطريين".

ويضيف أن ربط سقطرى جوا بوجهة دولية جديدة يُعد تطورا يخدم سكان الأرخبيل، ويعدد خياراتهم في السفر والعلاج والعمرة والتجارة، غير أن نجاح هذه الخطوة مرهون بمراعاة ظروفهم من حيث قيمة التذاكر، لتكون في متناولهم لا أن تكون عبئا إضافيا عليهم، كما يقول.

عالقون أجانب

وأمس الاثنين، أفادت مصادر بأن مئات السياح عالقون في جزيرة سقطرى اليمنية، في حين أفادت سفارتا واشنطن وموسكو في اليمن بتلقيهما تقارير عن توقف الرحلات الجوية وخاطبتا رعاياهما بهذا الشأن.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكيل محافظة سقطرى لشؤون الثقافة والسياحة يحيى بن عفرار قوله "لدينا أكثر من 400 سائح أجنبي" مشيرا إلى أن الرحلات متوقفة.

كما أكّد مسؤول حكومي محلي آخر أن 416 أجنبيا من جنسيات مختلفة عالقون في الجزيرة، وذلك بعد إعلان السلطات الإماراتية الثلاثاء الماضي سحب قواتها المتبقية من اليمن، عقب تأييد السعودية طلب مجلس القيادة الرئاسي اليمني خروج الإمارات من البلاد خلال 24 ساعة على وقع سجال سعودي إماراتي متصاعد.

وقد أعلنت السفارة الأميركية لدى اليمن أمس أنها تلقت تقارير عن إغلاق وإلغاء وتحويل رحلات جوية تجارية متجهة إلى جزيرة سقطرى، وإلى مطارات قريبة، في حين أفادت سفارة روسيا لدى اليمن بأنها تلقت استفسارات عديدة من مواطنين روس وصلوا إلى جزيرة سقطرى لأغراض السياحة، رغم التحذيرات المتكررة من وزارة الخارجية الروسية.