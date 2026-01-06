"درع الوطن" تتسلم جميع المعسكرات بالمهرة والزبيدي يتوجه للرياض

قالت وكالة الأنباء اليمنية إن السلطة المحلية في محافظة المهرة أكدت نجاح عملية تسلم قوات درع الوطن كل المعسكرات، في حين أعلنت رويترز أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي سيترأس وفدا إلى الرياض.

وكان المركز الإعلامي لقوات درع الوطن قال إن القوات واصلت عملياتها العسكرية لدحر من سمتهم بالمرتزقة وملاحقة قطاع الطرق والعناصر التخريبية بمحافظتي حضرموت والمهرة شرقي البلاد.

من جهتها، قالت مصادر للجزيرة إن الحياة في مدينة المكلا (مركز محافظة حضرموت شرقي اليمن) بدأت تعود إلى طبيعتها بعد يومين من خروج قوات المجلس الانتقالي وسيطرة قوات درع الوطن على المدينة.

وقد فتحت عديد من المحال التجارية أبوابها، في حين بدأت حركة المرور تنشط تدريجيا في شوارع المدينة.

وقال محافظ حضرموت سالم الخنبشي للجزيرة إن السلطات المحلية حققت نجاحا سياسيا وصفه بالكبير عبر إخراج المجلس الانتقالي من المحافظة. وأضاف الخنبشي أن الأولوية السياسية في المرحلة المقبلة هي العمل مع كل المكونات السياسية في المحافظة لتوحيد صفها.

الزبيدي إلى الرياض

في الأثناء، نقلت رويترز عن مصادر قولها إن وفدا بقيادة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي سيتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض.

وتأتي الزيارة بعد أيام من ​ترحيب ‌المجلس الانتقالي الجنوبي بدعوة السعودية للحوار لإنهاء تصعيد ‌عسكري في ‌الآونة ⁠الأخيرة تسبب في "سجال" بين السعودية ‌والإمارات.

ورحب المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن بدعوة السعودية لرعاية حوار جنوبي، معتبرا أنها فرصة حقيقية لنقاش جاد يحمي مستقبل الجنوب ويصون أمنه واستقراره، وفق بيان صادر عن المجلس.

ودعت الخارجية السعودية، السبت، جميع المكونات الجنوبية في اليمن إلى المشاركة في مؤتمر تستضيفه المملكة بطلب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بهدف وضع تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية.

وشهدت حضرموت والمهرة مؤخرا مواجهات واسعة بين قوات الانتقالي -الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن عن شماله- والقوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، انتهت بسيطرة القوات الحكومية على المحافظتين، بعد أن كان الانتقالي قد فرض سيطرته عليهما مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.