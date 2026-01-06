تحركات متزامنة لبسط سلطة الدولة في اليمن من حضرموت إلى سقطرى

قال مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت إن التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الحكومة اليمنية تعكس وجود تحركات تهدف إلى توسيع نطاق بسط سلطة الدولة، بدءا من محافظتي حضرموت والمهرة، ضمن مساعٍ لتعزيز نفوذ مؤسسات الدولة الشرعية في عدد من المناطق.

وكان محافظ حضرموت قد ذكر، في وقت سابق، أن هناك توجها حاليا للسيطرة الكاملة على محافظة شبوة، على أن تمتد هذه الخطوات لاحقا إلى محافظات أخرى مثل أبين وربما عدن، في إطار تعزيز نفوذ مؤسسات الدولة الشرعية.

وفي سياق متصل، أشار ثابت إلى أن استئناف الرحلات الجوية من جزيرة سقطرى يمثل تطورا لافتا، إذ انطلقت للمرة الأولى رحلات مباشرة من سقطرى إلى جدة عبر الخطوط الجوية اليمنية، بعد أن كانت الرحلات السابقة تقتصر على خطوط داخلية محدودة أو رحلات خاصة مخصصة للسياح خلال فترة الأزمة.

وأوضح أن هذه الخطوة تحمل دلالات سياسية وأمنية، إذ تعكس إدماج جزيرة سقطرى ضمن التحركات الأخيرة الهادفة إلى بسط سلطة الدولة، رغم أن التغييرات فيها لم تكتمل بعد، ما يجعلها مؤشرا إضافيا على اتساع نطاق هذه التحركات.

تطورات متسارعة

ويأتي ذلك بعد سيطرة الحكومة الشرعية باليمن على أكثر من نصف مساحة البلاد، باستعادتها قبل 3 أيام حضرموت والمهرة من المجلس الانتقالي، الذي وضع يده على المحافظتين أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول شهد اليمن تطورات متسارعة غير مسبوقة، إذ اتهمت السعودية الإمارات بدفع قوات المجلس الانتقالي الداعي لانفصال جنوب اليمن عن شماله، لتنفيذ عمليات عسكرية بحضرموت والمهرة على الحدود الجنوبية للمملكة.

وفي اليوم نفسه، أعلن التحالف قصفه شحنة أسلحة في حضرموت قادمة من الإمارات، وقرر رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، بما يفضي إلى خروج قواتها خلال 24 ساعة.