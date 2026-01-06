أخبار|تايلند

تايلند: كمبوديا أصابت أحد جنودنا بالنيران عن طريق الخطأ

epa12444596 Thai soldiers conduct mine clearance during a law enforcement operation to remove Cambodian settlers accused of encroaching on Thai territory, in Ban Nong Ya Kaew, Khok Sung district, Sa Kaeo province, Thailand, 10 October 2025. Thai authorities invoked the Martial Law Act as the deadline expired for Cambodian settlers to leave areas claimed by Thailand, after Cambodia rejected Bangkok’s request to dismantle structures and withdraw its citizens. EPA/RUNGROJ YONGRIT
جنود تايلنديون يقومون بإزالة الألغام على الحدود مع كمبوديا (الأوروبية)
Published On 6/1/2026
|
آخر تحديث: 08:49 (توقيت مكة)

حفظ

قال الجيش التايلندي الثلاثاء إن كمبوديا أطلقت النار عن طريق الخطأ على أراضي بلاده، وذلك بعدما اتهمتها بانكوك بانتهاك وقف إطلاق النار وإصابة أحد جنودها بنيران قذائف هاون في منطقة حدودية.

ووفق بيان للجيش، أوضحت كمبوديا أنه لم تكن هناك نية لإطلاق النار، وأن الحادث ناجم عن خطأ تشغيلي.

وفي وقت سابق، اتهمت تايلند كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ 10 أيام، عبر قصف بقذائف هاون أسفر عن إصابة أحد جنودها في منطقة تشونغ بوك، وقالت إنه أُجلي لتلقي العلاج.

وتحوّل نزاع حدودي قديم بين البلدين المتجاورين في جنوب شرق آسيا إلى مواجهات عسكرية مرات عدة خلال عام 2025.

وأسفرت آخر جولة من هذه المواجهات بين 7 و27 ديسمبر/كانون الأول عن أكثر من 40 قتيلا، وتسببت في نزوح نحو مليون شخص من الجانبين، وكان البلدان تعهدا في بيانهما المشترك لوقف إطلاق النار الشهر الماضي، بتجميد مواقعهما العسكرية والتعاون بعمليات نزع الألغام في المناطق الحدودية.

وتعود جذور النزاع بين البلدين إلى ترسيم حدودهما البالغ طولها 800 كيلومتر خلال فترة الاستعمار، ويطالب الطرفان بأراض ومعابد عمرها قرون.

المصدر: الفرنسية

إعلان