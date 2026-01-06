تايلند: كمبوديا أصابت أحد جنودنا بالنيران عن طريق الخطأ

قال الجيش التايلندي الثلاثاء إن كمبوديا أطلقت النار عن طريق الخطأ على أراضي بلاده، وذلك بعدما اتهمتها بانكوك بانتهاك وقف إطلاق النار وإصابة أحد جنودها بنيران قذائف هاون في منطقة حدودية.

ووفق بيان للجيش، أوضحت كمبوديا أنه لم تكن هناك نية لإطلاق النار، وأن الحادث ناجم عن خطأ تشغيلي.

وفي وقت سابق، اتهمت تايلند كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ 10 أيام، عبر قصف بقذائف هاون أسفر عن إصابة أحد جنودها في منطقة تشونغ بوك، وقالت إنه أُجلي لتلقي العلاج.

وتحوّل نزاع حدودي قديم بين البلدين المتجاورين في جنوب شرق آسيا إلى مواجهات عسكرية مرات عدة خلال عام 2025.

وأسفرت آخر جولة من هذه المواجهات بين 7 و27 ديسمبر/كانون الأول عن أكثر من 40 قتيلا، وتسببت في نزوح نحو مليون شخص من الجانبين، وكان البلدان تعهدا في بيانهما المشترك لوقف إطلاق النار الشهر الماضي، بتجميد مواقعهما العسكرية والتعاون بعمليات نزع الألغام في المناطق الحدودية.

وتعود جذور النزاع بين البلدين إلى ترسيم حدودهما البالغ طولها 800 كيلومتر خلال فترة الاستعمار، ويطالب الطرفان بأراض ومعابد عمرها قرون.