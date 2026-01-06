الشرع يدحض أنباء اغتياله بالعملة الجديدة ويشعل المنصات

لقي مقطع فيديو للرئيس السوري أحمد الشرع، يظهر فيه وهو يتجول في شوارع دمشق ويتسوق في أحد المحال التجارية مستخدما العملة السورية الجديدة، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتُظهر المقاطع، التي انتشرت مساء أمس الاثنين، جولته في عدد من المحلات التجارية بحي المزة في العاصمة دمشق، وهو يتفاعل مع المواطنين ومرتادي المحل، بينما بدا أنه يمارس حياته اليومية بشكل طبيعي، وسط إجراءات أمنية روتينية حول المكان.

وتأتي هذه الجولة بعد شائعات رُوجت منذ أيام لتعرض الشرع لمحاولة اغتيال، دحضها المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أمس الاثنين، وأكد أن ما تداولته بعض المنصات من أنباء عن "حدث أمني" استهدف الرئيس الشرع وعددا من الشخصيات القيادية "عارية عن الصحة، وادعاءات كاذبة جملة وتفصيلا"، ودعا وسائل الإعلام والمواطنين إلى "تحرّي الدقة والمسؤولية".

وقبل عدة أيام رُوّجت مقاطع فيديو على مواقع التواصل يُزعم أنها تظهر وقوع انفجار أو حدث أمني داخل أسوار القصر الجمهوري بدمشق، إلا أنه تبيّن أن هذه الفيديوهات قديمة وغير صحيحة.

رسائل مزدوجة

وقد تفاعل عدد من النشطاء مع الفيديو الجديد للشرع، معتبرين أن جولته تحمل رسائل مزدوجة، سياسية واقتصادية في الوقت نفسه.

ورأى البعض أن الجولة تهدف إلى تفنيد الشائعات الأخيرة وطمأنة الرأي العام، كما تعكس رغبة في تعزيز الثقة بالعملة السورية الجديدة وإظهار استمرار الحياة الاقتصادية بشكل طبيعي، رغم التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وعبّر آخرون عن دهشتهم من طبيعة جولته اليومية وسط الإجراءات الأمنية، ورأوا أن الفيديو يعكس محاولة تهدئة الرأي العام، بينما ركّز فريق آخر على تفاعله مع المواطنين ومرتادي المحل، مشيرين إلى أن المشاهد تُظهره في موقف إنساني وطبيعي بعيدا عن الأزمات السياسية.

وأشار بعض المغردين إلى أن استخدامه العملة السورية الجديدة التي تم طرحها للتداول منذ أيام لم يكن تصرفا عاديا، بل رسالة رمزية لتعزيز الثقة بالعملة المحلية.

في حين أوضح آخرون أن هذه الخطوة تعكس محاولة طمأنة المواطنين بأن الحياة الاقتصادية مستمرة، وأن الدولة تسعى للحفاظ على الاستقرار المالي في العاصمة.

وكتب أحد النشطاء: "مشهد بسيط ورسالة واضحة، الرئيس الشرع بين الناس، يتعامل بالعملة الجديدة.. قربه من الشارع أقوى من أي خطاب".

واختتم آخرون بالقول إن هذه المشاهد تسعى إلى طمأنة الشارع بأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العاصمة مستقرة رغم التحديات.